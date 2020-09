"Průměrný důchod dosáhne příští rok částky 15 336 korun," uvedla Maláčová. Náklady na zvýšení důchodů v příštím roce budou 28,6 miliardy korun, dodala.

Důchody se zvyšují pravidelně 1. ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Ceny se podle Českého statistického úřadu důchodcům od loňského července do letošního června zvedly o 3,8 procenta a výdělky se reálně zvýšily o čtyři procenta. Průměrná penze se tedy musí upravit celkem o 5,8 procenta.

Důchod se skládá ze solidární pevné části a ze zásluhové procentní výměry. Pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy v zemi. Letos činí 3490 korun. Od ledna se má zvednout o 60 korun na 3550 korun. Zbývající část přidání poputuje do procentního dílu. Podle nařízení by se měl zvýšit o 7,1 procenta. Průměrná penze by se tak měla dostat na 15 336 korun, uvedlo ministerstvo práce. Vláda slibovala, že do sněmovních voleb 2021 bude průměrný důchod 15 tisíc korun.

Člověk s důchodem 8000 korun by si měl v příštím roce podle propočtu ČTK polepšit zhruba o 380 korun. Ten, kdo pobírá nyní 10 tisíc korun, by mohl mít od ledna asi o 522 korun víc. U penze 12 tisíc korun by měla valorizace činit asi 664 korun. Důchodci s 14 tisíc korunami by měli dostat asi 806 korun navíc. Důchod 16 tisíc korun by se mohl zvednout na asi 16 948 korun. Při důchodu 20 tisíc by přidání mohlo činit 1232 korun.

Vyšší příspěvky pro odbojáře a vězně komunismu

Stejně jako procentní výměra se mají příští rok zvýšit i příspěvky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Růst by měly o 7,1 procenta.

Letos v lednu průměrná penze vzrostla o 900 korun. Letošní výdaje mají být zhruba o 37 miliard vyšší než ty loňské. Celková suma letos přesáhne půl bilionu korun.

Vláda se rozhodla lidem se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí přidat už v tomto roce. Podle plánu by měli v prosinci dostat 5000 korun. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měli senioři v době epidemie stres. Podle Maláčové je příspěvek "obyčejná mezigenerační solidarita". Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil výraznější dopad zdražování na seniory.

Opoziční politici mluví o uplácení voličů před volbami. Vládní strany původně zvažovaly vyšší než zákonnou valorizaci pro příští rok. Znamenalo by to růst výdajů i do dalších let. Pro letošek má vláda o 460 miliard víc, než původně počítala. Prosadila si kvůli koronavirové krizi zvýšení schodku ze 40 na 500 miliard.