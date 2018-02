Starostové o majetkových přiznáních: Novela nás obnažuje

Proč má každý vědět, kde a jaký má starosta dům nebo jaké obrazy má ve svém obýváku? Je to obnažování volených lidí a vytváří se prostor pro závist. Taková slova používají starostové a další oslovení Deníkem Rovnost v souvislosti s novou povinností zveřejňovat své majetky.

K údajům se ve veřejně přístupném registru kvůli novele zákona dostane každý. A zcela bez kontroly, proč vlastně majetková přiznání zkoumá. „Slyšel jsem, že kvůli tomu někde v Čechách dokonce skončili starostové, kteří podnikali. Tímto způsobem se ekonomicky obnažuje celá rodina. Přiznává se společné jmění manželů, takže novela do problému vtahuje i rodinné příslušníky,“ uvedl starosta Vedrovic na Znojemsku Richard Janderka.

Jak dodal, novela může řadu lidí na vesnicích od vstupu do komunální politiky i odradit. Podobně reagovala starostka Jevišovky na Břeclavsku Božena Bošiaková. „Majetková přiznání jsme podávali již dříve, jen nebyla takto veřejná. To, co nyní zákon požaduje, je nesmysl. Jen se podporuje lidská závist,“ prohlásila.

Co musí přiznat

∙ Podle novely zákona musí politici a další funkcionáři sdělit informace o příjmech mimo svou funkci, majetku, dluzích nebo třeba účasti v podnikání. ∙ Nové je vstupní oznámení, které má ukázat, s čím do funkce přicházejí.



Volný přístup k informacím o zveřejněném majetku se může podle starosty Josefova na Hodonínsku Vojtěcha Pospíšila stát terčem různých útoků. „Otevírají se tak dveře všem, kteří se mohou podívat přímo do kuchyně. Přiznávat majetkové příjmy ano, ale nikoliv tak, aby je mohl vidět kdokoliv a bez kontroly,“ konstatoval Pospíšil. Povinnost se týká také třeba neuvolněných radních a místostarostů.



Z pozice běžného obyvatele vesnice se na problém podíval Jindřich Bulín z Únanova na Znojemsku. „Proč se má politikům, kteří dlouhodobě na obcích pracují, kdejaký Pepík dívat na to, co vlastní. Různí zloději či vyděrači tak dostanou pomůcku pro své jednání,“ myslí si Bulín.



S novelou zákona nesouhlasí ani Svaz měst a obcí. Podle jeho předsedy a starosty Kyjova na Hodonínsku Františka Lukla se k takovým informacím mají dostat jen některé úřady nebo policie. Svaz proto bude požadovat po vládě a parlamentu změnu zákona o střetu zájmů. „Chceme, aby k citlivým údajům měly přístup pouze orgány dozorové nebo činné v trestním řízení,“ řekl již dříve Lukl.