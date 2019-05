Premiér Andrej Babiš již dříve uvedl, že kupec ostravské huti ArcelorMittal, společnost Liberty House, se nejeví úplně důvěryhodně.

„Nelíbí se mi, je to netransparentní firma. Chová se nestandardně, nechová se jako investor, když například neřeší energetiku, kterou v minulosti outsourcovali," řekl Babiš v už zmíněném rozhovoru.

Premiér zároveň nevyloučil trojstrannou smlouvu mezi Liberty House, státem a odboráři na fungování ostravského podniku.

Mediální zástupce skupiny Liberty House Josef Holík uvedl, že skupina nebude zmíněná vyjádření premiéra hodnotit.

„Platí to, co jsme už dříve oznámili. Liberty Steel chce od společnosti AM odkoupit všechna aktiva napříč Evropou, která jsou zahrnuta v dohodě. Rozšíření našich kapacit v Evropě je zároveň součástí naší dlouhodobé strategie. Máme s AM dohodu a zároveň nás před pár týdny schválila jako vhodného kupce Evropská komise. Podnikáme veškeré potřebné kroky k dokončení transakce a nechceme se stát součástí spekulací týkajících se naší společné dohody," odpověděl Josef Holík.

Předseda Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Petr Slanina na dotaz Deníku uvedl: „To, že pan premiér jedná se zástupci AM o koupi ostravské hutě, je pro mě novinka. Vzhledem k tomu, jaká je nyní situace na trhu s ocelí v Evropě, a to hlavně kvůli nejasnostem v souvislosti s brexitem, bych takové řešení z principu určitě ale neodmítal. Pokud by došlo zpět k propojení mezi hutí a OKD, která k nám dodává koksovatelné uhlí, mohlo by takové řešení mít smysl. Potřeboval bych ale daleko více informací, abych mohl dát jednoznačnou odpověď,“ komentoval odborový předák. Jak dodal, už ve středu 22. května budou v Ostravě jednat odboráři z huti s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

„Předpokládám, že mezi tématy nebude chybět ani to, že stát uvažuje o koupi hutě,“ dodal odborář.

Skupina AM informaci o tom, že jedná s premiérem Andrejem Babišem o prodeji ostravské huti, nepotvrdila. Vydala prohlášení, ve kterém se uvádí: „Skupina ArcelorMittal podepsala závaznou dohodu prodat huť ArcelorMittal Ostrava a několik dalších podniků společnosti Liberty House jako součást kompenzačního balíčku, na němž se dohodla s Evropskou komisí v souvislosti s prověřováním možnosti akvizice huti Ilva S.p.A. Minulý měsíc získala skupina k prodeji povolení Evropské komise, a jak už bylo dříve zmíněno, očekává, že transakci uzavře do konce první poloviny tohoto roku.“

K TÉMATU

Skupiny Liberty House kromě kunčické huti podala závaznou nabídku i na akvizici podniků ArcelorMittal Galati (Rumunsko), ArcelorMittal Skopje (Makedonie) a ArcelorMittal Piombino (Itálie). Tyto čtyři podniky jsou součástí kompenzací odsouhlasených mezi společností ArcelorMittal a Evropskou komisí v průběhu řízení souvisejícího s akvizicí italské huti Ilva. Skupina ArcelorMittal musí ostravský podnik a další evropské hutě prodat, aby mohla koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Evropská komise (EK) už dříve sdělila, že Liberty House je vhodným zájemcem o ostravské hutě a může je převzít.

