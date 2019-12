Stát chce do 31. března 2020 připravit novou koncepci pro nakládání se státními hmotnými rezervami. Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu to novinářům řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zopakoval, že stát chce příští rok prodat ze zásob kovy za 600 milionů korun. Záměr kritizuje opozice.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). | Foto: ČTK

Na zásobách kovů je podle něj vidět, jak stát podcenil strategický pohled na strukturu zásob. "Máme to, co nepotřebujeme, a naopak chybí to, co by bylo třeba. Vzhledem k tomu, že se ale bude jednat v důvěrném režimu, nemůžeme detaily komentovat," řekl už dříve ministr. Po dnešním jednání připomněl, že rada dává pouze doporučení, záležitost podle něj probere na svém schůzi vláda, ale ne dnes.