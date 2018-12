Stát dělá při výpočtech cen léků chyby. Může přijít o miliardy

Na hlavu úředníků ministerstva zdravotnictví a lékového ústavu se snášejí desítky žalob.

Jeden příklad za všechny: Ústavní soud se letos v dubnu zastal tisíců pacientů s rakovinou prostaty, které stát nechal doslova na holičkách. Rozhodl se, že jim pojišťovny lék na jejich chorobu nezaplatí.

Jako důvod úředníci uvedli to, že ve stejné skupině léčiv už nějaký plně hrazený přípravek je. Jenomže tento lék byl pro muže s nádorem prostaty nepoužitelný. Sloužil totiž k léčbě rakoviny prsu.

DESÍTKY ŽALOB

Podobných chyb udělají úředníci každoročně desítky. Svědčí o tom počty žalob, které se na jejich rozhodnutí snášejí. Jen za posledních deset let se na soudy obrátilo dokonce 81 výrobců léků.

„Čtvrtina případů přitom skutečně skončila ve prospěch žalující strany,“ přiznává mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Úředníci tedy podle soudců skutečně postupovali nezákonně a poškodili tím výrobce nebo pacienty.

Část z nich už se kvůli tomu dokonce domáhá náhrady škody.

Pokud by všichni znovu uspěli, musel by jim stát vyplatit skoro tři miliardy korun. Vyplývá to alespoň z propočtů ministerstva, které má Deník k dispozici.

STAČILA BY TROCHA LIDSKOSTI

Podle odborníků je přitom většina chyb zbytečných. „Stačilo by dodržovat zákon a k tomu přidat trochu lidskosti a pochopení. Pak žádné žaloby k soudu doputovat nemusely,“ hodnotí stav například farmaceut Josef Suchopár.

Vedení resortu se ale brání, že se snaží jen šetřit peníze z veřejného zdravotního pojištění. „Rozhodnutí ministerstva, která byla shledána nezákonnými, ušetřila zdravotním pojišťovnám finanční prostředky v řádech stovek milionů či jednotek miliard korun,“ namítá Štěpanyová.

Přesto se ministerstvo chystá způsob stanovení cen a úhrad v příštím roce překopat. Problémem už se začala zabývat pracovní skupina, kterou úřad za tímto účelem zřídil.