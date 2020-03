ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Důvodem je skutečnost, že český stát při nákupech i tohoto strategického materiálu vybírá dodavatele s maximálním důrazem na co nejnižší cenu. To v konečném důsledku vedlo k tomu, že tuzemské firmy zabývající se například výrobou ochranných masek, oděvů, filtrů a dalšího materiálu, se ve velké části přeorientovaly na jiný sortiment, případně převedly produkci do levnějších regionů,“ vysvětluje.

I toto převedení je přitom v současné době, kdy jsou fakticky zavřené hranice a státy si navzájem zabavují zásilky tohoto strategického zboží, obrovským problémem. Stále však existují přímo v České republice firmy, které můžou nabídnout potřebné pomůcky jednak pro zdravotníky, tak pro ochranu zasahujících policistů či hasičů.

„Například Gumárny Zubří vyrábějí špičkové ochranné masky, které chrání před viry i bakteriemi výrazně lépe než respirátory. Firma Ego Zlín zase má ve svém portfoliu takzvané biovaky, ve kterých se izolovaně od okolí přepravují nakažení lidé. Díky nim by bylo možné vozit lidi s koronavirem v každé běžné sanitce,“ vysvětluje.

Existenční problémy

Podle něho se tento výrobek již osvědčil dokonce v zemích s nákazou eboly. V Česku se dělají také třeba stany sloužící jako polní nemocnice, dekontaminační jednotky a další potřebná zařízení. Paradoxem podle Hynka je, že také tyto firmy se můžou v dnešní době dostat do existenčních problémů.

„Mám například informace, že jednomu z takto specializovaných výrobců stát zakázal vyvézt nasmlouvané výrobky do zahraničí, ale sám je od něj nevykoupil. V době, jako je tato, je životně důležité rozhodovat rychle. Příkladem této neschopnosti jsou odborná ministerstva, která neuměla zareagovat na námi zprostředkovanou nabídku americké firmy. Ta nabízí speciální látku na dekontaminaci velkých prostor, jako jsou například vestibuly metra,“ uzavírá Hynek.