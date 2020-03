ON-LINE ke koronaviru ZDE

„Nyní je budeme posuzovat, abychom do 14 dnů mohli poskytnout první úvěry,“ uvedla ČMZRB na svém webu. Přitom zástupci podnikatelů jako Hospodářská komora požadují, aby pomoc od státu přišla okamžitě.

Také podle odborníků je přitom pro přežití zejména malých firem zásadní, aby jim pomoc přišla co nejrychleji. „Klíčová je rychlost, aby vláda přešla od slibů k činům a peníze se začaly uvolňovat už v následujících dnech, ne až v dalších týdnech a už vůbec ne měsících, to by už bylo pozdě,“ řekl v rozhovoru pro Deník hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

O bezúročné půjčky COVID I s ročním odkladem splátek si podnikatelé mohli žádat od 16. března. Ministerstvo průmyslu a obchodu na ně vyčlenilo pět miliard korun.

Nyní ministerstvo spolu s ČMZRB chystá pokračování podpory malých a středních podnikatelů a živnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc korun s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Bližší informace, kdy bude program připraven a za jakých podmínek, nyní od banky zjišťujeme.