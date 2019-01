České dráhy získaly jistotu, že v příštích letech budou dál zajišťovat provoz na většině dálkových linek, které objednává stát. Ministerstvo dopravy po loňských takzvaných rozstřelech, kdy mohli nabídku podat i jiní dopravci, zadá většinu výkonů opět jen státní firmě bez jakékoliv soutěže napřímo.

Stát tak ustoupil tlaku zejména železničních odborářů, levice i samotných Českých drah, které si dlouhodobě stěžují, že jsou v konkurenci jiných dopravců znevýhodněny, například péčí o historická vozidla. „Institut takzvaných rozstřelů v letošním roce zřejmě nevyužijeme, i po konzultacích s dopravci bude pro ministerstvo prioritou namísto rozstřelů nastartovat režim řádných nabídkových řízení,“ řekla Lenka Rezková, mluvčí ministerstva dopravy.

Jen dvě soutěže

Mezi rozstřelem a nabídkovým řízením je velký rozdíl. Rozstřel není svázaný lhůtami běžné veřejné zakázky, nejde se proti němu odvolávat. Nabídkové řízení je složitější a může nakonec na roky skončit u antimonopolního úřadu. Ministerstvo aktuálně žádné nabídkové řízení nemá připravené.

O nastartování soutěží se přitom na ministerstvu mluví přes deset let, výsledkem byly jen dvě řádné soutěže: jednu ministerstvo zrušilo samo za ministra dopravy Zdeňka Žáka, druhou zrušil antimonopolní úřad na podnět Českých drah. I proto nakonec ministerstvo přistoupilo k rozstřelům. Teď od nich zase ustupuje a odkládá soutěže na pozdější dobu. Kdy, to není jasné.

Rozstřely přitom ukázaly, že nabídky od více dopravců mohou vést ke snížení ceny. Díky nim se letos v prosinci objeví na tratích rychlíky vozy společností Arriva vlaky a RegioJet. Tím ale nástup soukromníků končí. Stávající smlouvy s Českými drahami nahradí nové, opět se státním dopravcem. Bez soutěže.

Čtyři miliardy

České dráhy tak zůstanou například na lince R20 z Prahy do Děčína. Původně mělo už na přelomu roku ministerstvo dopravy rozeslat dopravcům výzvu k podání nabídky, nakonec se tak ale nestalo a nestane. Jistotu provozu na další roky budou mít dráhy i na vytížené trase Děčín–Praha–Brno–Břeclav. Jistotu provozu mají na všech linkách, které neprošly rozstřely, má jít o smlouvy od tří do deseti let. Ročně stát posílá na dálkové linky přes čtyři miliardy korun.

Přímé zadání na dalších deset let je zatím ještě legální a využila ho řada okolních zemí, která dopravce nesoutěžila a zadala provoz rovnou svému státnímu dopravci. Jde například o Slovensko. Po roce 2033 už musí být všechny linky vysoutěžené.

Alternativní dopravci zatím reagují na zprávu spíše smířlivě. Důvod je jednoduchý: mají sami plné ruce práce s přípravou zakázek nedávno získaných za státní či krajské peníze, vlaky v závazku musejí začít vypravovat letos v prosinci. „Věříme, že platí slib v řádná nabídková řízení a soutěže budou vypsány,“ uvedl například šéf Arrivy Daniel Adamka. „Bude hodně záležet na tom, za jakou cenu smlouvy budou. Pokud bude stát platit více než dosud, určitě proti tomu vystoupíme,“ řekl majitel RegioJetu Radim Jančura. Je otázkou, zda by jiní dopravci vzhledem ke své omezené kapacitě zvládli podat nabídku.

Odboráři naopak krok vítají. „Ať se klidně soutěží, ale až budou mít České dráhy srovnatelné podmínky jako jiní dopravci. To je to, na co upozorňujeme dlouhodobě,“ říká místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.

Pro České dráhy je ústup od rozstřelů zásadní zprávou před jednáními s bankami a ratingovými agenturami, protože získaly pro další období jistotu dlouhodobých smluv. To by jim mělo umožnit získat příznivější podmínky pro financování.