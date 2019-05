Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou příčinou nízkého navýšení mimo jiné vysoké výdaje, které stát bude mít kvůli dalším věcem.

„Je to jednak zvýšení důchodů o 900 korun, což je nárůst asi o 39 miliard, rodičovský příspěvek, který vzroste o 8,6 miliardy,“ vyjmenovává Schillerová, kde všude bude příští rok potřeba ze státního rozpočtu přidat.

Mrtvé duše

Kromě toho narostou státu výdaje i kvůli navýšení příspěvku na péči nebo zrušení karenční doby. Snižovat by se proto podle ministryně měly i počty zaměstnanců na úřadech.

Nebude to podle ní ale řešit jen propouštěním, často postačí, když zruší neobsazená místa. Jinými slovy by mělo dojít na takzvané „mrtvé duše“. „Máme také pět lidí na jednoho nadřízeného. Je mnoho náčelníků a málo indiánů,“ naznačila směr úspor strážkyně státní kasy s tím, že by polovinu peněz za zrušená pracovní místa mohly úřady použít na další navýšení mezd.

Luxusní vozy

Schillerová odůvodnila malé zvýšení i tím, že platy ve veřejném sektoru v posledních letech rostou rychleji než mzdy v soukromých firmách. S tím ovšem nesouhlasí odbory, které až doposud měly zastání v koaliční sociální demokracii. Ta je ovšem kvůli „propadáku“ ve volbách do Evropského parlamentu v útlumu a její vliv ve vládě zřejmě poklesne.

Podle Josefa Středuly, šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), nejsou mezi státními zaměstnanci jen vrcholoví úředníci, ale třeba i manuální pracovníci. „Například za rok 2018 dosáhli pracovníci v oblasti přípravy jídel 17 590 korun hrubého,“ uvedl Středula. Peníze do rozpočtu se prý dají najít, například tím, že by se luxusní auta nedanila jako firemní, ale jako soukromá, naznačil.

Odbory proto požadují pro příští rok nárůst platů ve veřejné sféře o osm procent, tedy například u úředníků, u pedagogů o patnáct procent a ve zdravotnictví o deset procent.