V tříapůltisícové Krásné Lípě je v současné době v evidenci úřadu práce 111 lidí. Dříve, když byla nezaměstnanost násobně vyšší, zaměstnávala Lípa na veřejně prospěšné práce i 70 lidí. Vidět poflakující se lidi bez práce po ulicích nebo náměstí tak nebylo příliš obvyklé.

„Ze současného počtu splňovalo podmínky 14 lidí. Jenže pět z nich nemohlo nastoupit, převážně ze zdravotních důvodů. Takže jsme mohli zaměstnat jen devět lidí ze 111,“ řekl krásnolipský starosta Jan Kolář.

Pro běžnou údržbu města je tak velký výpadek v počtu lidí starajících se třeba o jeho úklid velmi nepříjemný. Proto radnice v Krásné Lípě zaměstnala dalších sedm lidí, které platí ze svého rozpočtu.

S podobnými problémy se potýká také Děčín, který ve svém Středisku městských služeb zaměstnává 75 lidí. Z toho 40 zaměstnanců platí díky smlouvě s úřadem práce, jež ale vyprší po třech měsících s posledním dubnovým dnem. Dalších 29 zaměstnanců střediska je placeno z evropského projektu, šest jich pak má zajištěnou práci do konce srpna díky smlouvě s úřadem práce.

Kromě běžného úklidu města mají lidé ze střediska mnoho dalších úkolů. „Plní úkoly odborů magistrátu města, čímž šetří peníze. Pomáhají například při stěhování, přípravě voleb, při kulturních akcích, uklízí veřejné toalety, dále řeší mimořádné události, jako je třeba pomoc při likvidaci padlých stromů po vichřici,“ přiblížil nasazení lidí na veřejně prospěšných pracích mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že Děčín využívá VPP od roku 2008.

Zmizí ze dne na den?

Pokud by se nepodařilo Děčínu prodloužit smlouvu na veřejně prospěšné práce, znamenalo by to poměrně velký problém právě při úklidu města. Ze dne na den by zmizela více než polovina lidí, která jej má na starosti.

„Pevně věříme, že tato varianta nenastane. Existuje příslib, že peníze na VPP budou k dispozici i nadále,“ doplnil Stínil.

Podle starostů ze Šluknovska bude mít nedostatek peněz na veřejně prospěšné práce negativní dopad nejen na obce, které je využívají, ale i přímo na jednotlivé nezaměstnané. „Drtivou většinu evidovaných stát podpoří prostřednictvím jiných sociálních dávek bez nutnosti jakékoli pracovní aktivity,“ zmínil Jan Kolář, který je zároveň předsedou Sdružení pro rozvoj Šluknovska, jeden z hlavních důvodů, proč stát podporuje VPP. Tedy aby nezaměstnaní znovu získali pracovní návyky či aby je neztratili.