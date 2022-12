Teď už nemusí. Navíc dostanou zaplacené poplatky za letošní rok zpět. Část by jich měli obdržet ještě letos. „Chceme vše rychle vyřešit ještě v letošním roce. Rozhodně by se navrácení nemělo stát zdlouhavou záležitostí,“ slibuje Kupka.

Rozhodnutí vítají i samotné podniky. Třeba Dopravní podnik Ostrava ušetří zhruba 20 milionů korun ročně. „Za takovou částku by bylo možné pořídit dva nové trolejbusy,“ nechal se slyšet generální ředitel Daniel Morys.

Ještě před schválením zákona v podobném duchu hovořil i největší tuzemský dopravce – České dráhy. „Peníze bychom mohli investovat do lepších vozidel či služeb,“ sdělil náměstek Českých drah Jiří Ješeta.

Podle opoziční poslance a zároveň předkladatele návrhu zákona Martina Kolovratníka (ANO) měl celý proces proběhnout rychleji. Zároveň poznamenává, že je nutné pro podporu městské hromadné dopravy hledat další podporu. „Města by bez MHD zkolabovala. V současné době se peníze z emisních povolenek prioritně rozdělují do průmyslu a životního prostředí. Část peněz mohla jít právě na podporu městských dopravních podniků. Vedlejším efektem by byla rychlejší modernizace vozového parku,“ myslí si Kolovratník.

Stát v příštím roce městským dopravním podnikům a také železničním dopravcům, kteří provozují trakční vozidla, pomůže formou zastropování cen energií. Výdaje by měly pokrýt peníze vybrané na základě nového zákona zavádějícího daň z neočekávaných zisků. „Vybráno by mohlo být zhruba 100 miliard korun, možná i více,“ připomíná první náměstek ministra financí Roman Binder.

Naopak resort dopravy tápe s pomocí pro dopravce provozující autobusy na stlačený zemní plyn, tedy CNG. Řešení zatím nemá. „Cenu nelze zastropovat jako u elektřiny. Plnící stanice nevyužívají jen dopravci, ale slouží i dalším motoristům,“ dodává šéf resortu dopravy.