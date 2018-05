Stát zakáže podomní prodej energií. Kvůli šmejdům

Zapomeňte na předražené hrnce, prošívané deky a různé předváděcí akce. Takzvaní „šmejdi“ si našli nový zlatý důl: „prodávají“ elektřinu či plyn. Většinou seniorům při podomním prodeji a někdy i přes telefon.

Tvrdí, že jdou „zkontrolovat“ fakturu za energie a někdy lžou, že je to z popudu stávajícího dodavatele energií. Lidem slibují úsporu peněz, nebo rozdávají úsporné žárovky, které ale fungují jako zástěrka pro to, aby po podepsání smlouvy mohli z lidí vytahovat mnohatisícové pokuty.

„Ty případy se množí a už to nejsou desítky, ale stovky stížností, které řešíme,“ varoval včera Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce (ČOI). Aktuálně je podle něj nejvyšší „výskyt“ energetických „šmejdů“ v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích, zaměřují se však i na další regiony včetně malých obcí.

Jiná pravidla

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto hodlá do léta 2019 změnit energetický zákon tak, aby výslovně zakázal podomní prodej energií. Stejně tak chce ministerstvo zákonem změnit uzavírání smluv po telefonu. Nově by měla být taková smlouva platná až poté, co by ji následně zákazník reálně podepsal.

Podle ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera je nutné zákon změnit i kvůli tomu, že „šmejdi“ jsou sice jen zprostředkovatelé, ale vydávají se za dodavatele.

Pro zákazníka je to přitom zásadní informace. Pozná podle toho, zda si může na chování obchodníka stěžovat u ČOI nebo na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ).

„Zjednodušeně se to má tak, že ERÚ může spotřebitelům pomoct tehdy, pokud řeší spor s dodavatelem. Typicky jde o smlouvy o sdružených službách dodávky energie. Kupní nebo zprostředkovatelskou smlouvu, která byla podepsána se zprostředkovatelem, zase zpravidla řeší ČOI,“ vysvětluje Hüner.

Ten apeloval na lidi, aby nevěřili zázračným nabídkám a raději si levnějšího dodavatele elektřiny či plynu našli sami.

Dobrým vodítkem může být oficiální „státní“ internetový porovnávač cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz).

Situace není ztracena ani tehdy, když nevědomky uzavřete smlouvu při návštěvě šmejda u vás doma. „Jestliže si svou chybu uvědomíte, můžete od smlouvy bez sankce odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, nebo ji vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Takto lze totiž ukončit smlouvy uzavřené při podomním prodeji a takzvaně na dálku, tedy prostřednictvím pošty a internetu,“ uzavírá Lukáš Zelený, právník dTestu.

Co by se nově mělo psát do smluv

• Konkrétní datum konce fixace ve smlouvě o energii



• Sdělení data konce fixace kdykoli na požádání klienta



• Omezení maximální výše smluvní pokuty



• Oznámení nových podmínek minimálně 30 dnů před vypršením smlouvy na dobu určitou



• Součinnost stávajícího a nového dodavatele při změně