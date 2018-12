Stát zbytečně utrácí za poštovné. Používejme datové schránky, říkají Piráti

Česká republika utratí každým rokem zhruba 1,7 miliard korun za poštovné, zatímco elektronické nástroje zůstávají nevyužité. Jedním z problémů je i nízká informovanost obyvatel, Piráti proto chtějí ze státního rozpočtu uvolnit prostředky na osvětu a propagaci v oblasti datových schránek.

Elektronická komunikace by podle Pirátů mohla státu ušetřit stovky milionů ročně. „Když jsme procházeli návrhy jednotlivých rozpočtů na ministerstvech, tak jsme zjistili, že stát utrácí obrovské peníze za poštovní služby. A říkáme si, proč to tak je, když je tady možnost využít datové schránky, kdy stát může s občany komunikovat elektronicky,” uvedl spoluautor návrhu Lukáš Kolářík.

„Využívání datovek je potřeba, ale nemělo by to být povinné. Úřad by měl komunikovat s občanem tím způsobem, který si občan vybere. Veřejnost ale k využití datových schránek nikdo nemotivuje, a to je obrovská chyba. Ať každý ví, že se státem může komunikovat i elektronicky,” zdůraznila místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Zpráva za pár korun

Piráti proto předložili pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, jehož cílem je podpořit využívání moderních služeb komunikace veřejné správy s občanem. Jako příklad uvádějí Portál občana, který je pro

Cílem pozměňovacího návrhu je podpořit využívání moderních služeb komunikace veřejné správy s občanem. Příkladem může být Portál občana, který je uživatelsky přívětivější, než web Moje datová schránka, který pro ministerstvo vnitra provozuje Česká pošta. Piráti chtějí podpořit také samotné úředníky, kteří podle nich mnohdy nemají příslušný software v patřičné kvalitě.

„Dnes je samotných datových schránek něco pod milion, ale fyzických osob je mezi nimi málo - pouze 117 tisíc a fyzických osob podnikajících 143 tisíc. Ročně se jejich počet zvyšuje pouze okolo 20 tisíc. Jedna datová zpráva pro veřejnou správu vyjde zhruba na 4,5 koruny, včetně paušálního nákladu. Při větším objemu cena může klesnout až k 2,5 koruny. Podstatné ale je, že doporučený i obyčejný dopis vždy bude řádově dražší,” vysvětluje jeden z autorů návrhu, předseda podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.