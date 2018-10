Jedenáct hodin týdně? Stát zruší omezení pro dvouleté děti v jeslích

Mikrojesle, vyšší rodičovský příspěvek, ale i úlevy pro rodiče dětí mladších dvou let, to vše prosazuje v souboru novel ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pouze na jedenáct hodin týdně, tedy na 46 hodin měsíčně, smějí rodiče dětí mladších dvou let odložit své potomky do mateřské školy nebo jiného zařízení pro malé děti. Jinak jim hrozí, že ztratí nárok na rodičovský příspěvek a budou muset nastoupit na plný úvazek do zaměstnání. To se má od příštího července změnit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o hmotné nouzi, která tuto podmínku pro nárok na příspěvek ruší.

Podle ministerstva jsou dva hlavní důvody, proč k tomuto kroku přistupuje. Jednak je to odstranění zbytečné administrativní zátěže. Úřady zkrátka s dohledem nad tím, zda to rodiče dodržují, mají moc práce. „Zrušení podmínky pomůže i rodičům dětí do dvou let věku lépe slaďovat pracovní a rodinný život,“ konstatuje v důvodové zprávě ministerstvo.

Domácí jesle

To ovšem není jediný způsob, jakým chce úřad ministryně Jany Maláčové „rozpohybovat“ pracovní aktivity matek dětí mladších dvou let. Chce také uzákonit takzvané mikrojesle, jež nyní fungují ve zkušebním provozu. To by byly jesle maximálně pro čtyři malé děti, které by si mohli zřídit lidé doma nebo firmy v zaměstnání.

Ministerstvo tím mimo jiné reaguje na nedávné rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která zrušila povinnost mateřských škol přijímat děti mladší tří let. „Do školek nepatří,“ okomentoval to tehdy poslanec ODS Václav Klaus ml., podle nějž nejsou malé děti zralé na předškolní výchovu.

„Dětské skupiny dokázaly dobře zajistit odpovídající péči o děti předškolního věku včetně dětí mladších tří let, která u nás chybí z důvodu zrušení jeslí,“ okomentovala svůj současný návrh Maláčová. V souboru novel, který připravila, navrhuje i zvýšení rodinného příspěvku z 220 tisíc na 260 tisíc korun. U vícerčat pak ze 260 tisíc na 390 tisíc.