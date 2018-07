Statisíce lidí mění dodavatele energií. Bojí se zdražování

Minimálně od roku 2015 slyšeli Češi o elektřině a plynu jen samé dobré zprávy. Účty klesaly. Ale nic netrvá věčně. Letos začaly zdražovat malé i velké energetické firmy a mezi zákazníky tak opět vypukla velká „přestupová horečka“.

Elektřina. Ilustrační foto.Foto: Archiv Deník

Ve snaze ušetřit změnilo dodavatele energií jen za první půl rok přes 280 tisíc lidí (u elektřiny) a dalších 156 tisíc domácností v případě plynu.

REKORDNÍ ČÍSLA

Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) jde o vůbec největší změnu, kterou kdy Češi provedli za první pololetí.

„Jak u elektřiny, tak u plynu vzrostl počet změn proti stejnému loňskému období zhruba o třetinu,“ potvrzuje Markéta Witoszová, analytička portálu Ušetřeno.cz „Pro další pololetí očekáváme podobný vývoj vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám na burze,“ předvídá.

Pro představu: loni touto dobou se na burze obchodovala elektřina za 830 Kč, letos je to 1209 Kč za MWh. Velkoobchodní cena plynu byla loni cca 430 korun, letos je to 560 korun za MWh. To se odráží v koncových cenách, pokud je zákazníci neměli z dřívějška zafixovány. Zhruba o čtyři procenta už zdražil elektřinu například ČEZ, podobně E.ON či Pražská energetika, možný růst cen nevylučují ani MND, Bohemia Energy či Centropol. Všichni sledují vývoj na burzách i politiku

FAKTOR TRUMP

„Ceny elektřiny rostou dlouhodobě a s nadsázkou se dá říci, že dodavatele energií ‚živí‘ druhá komodita, tedy plyn. U plynu zůstává zachována jakási rozumná marže, u elektřiny řada obchodníků de facto prodělává. Proto řada z nich přistoupila ke zdražení,“ vysvětluje Michal Eisner, analytik společnosti Energie na druhou. Zatímco v případě elektřiny očekává, že její ceny ještě dál porostou, u plynu, který je svázán s cenami ropy, jde hlavně o politiku. „Plyn se uklidní, až se uklidní Trump,“ říká bonmotem Eisner.

VYČERPANÉ ZÁSOBY

Obavy z různých variant sankcí USA vůči Íránu potvrzují i další. „Na takové informace reaguje trh jako lakmusový papírek prudkými výkyvy cen,“ popisuje Vít Brůha ze společnosti Centropol. Zajímavostí, která ovlivňuje domácí cenu, je podle Brůhy i fakt, že po konci (poměrně dlouhé) topné sezony jsou zásobníky plynu vyprázdněny na desetileté minimum. „Logicky to znamená zvýšenou poptávku,“ upozorňuje Brůha.

Úprk lidí od jednoho dodavatele ke druhému bude podle analytiků každopádně pokračovat celý letošní rok, a to hlavně u elektřiny. Novou firmu si letos odhadem najde až 400 tisíc lidí, čímž by se rok 2018 začal blížit rekordnímu roku 2012, kdy jiného dodavatele elektřiny získalo 450 tisíc domácností.

Tipy – čeho se vyvarovat, jak ušetřit

* Nic nepodepisujete okamžitě či pod nátlakem.



* Nepouštějte cizí lidí do bytu. Energetičtí šmejdi tvrdí, že jdou „zkontrolovat fakturu za elektřinu“. Je to trik, nic takového seriózní firmy nedělají.



* Nevěřte akcím „LED žárovka jako dárek za 1 Kč“. Bývá to past se skrytou pokutou, při odstoupení od smlouvy zákazník platí 2000 Kč jako sankci.



* Energetičtí šmejdi často uvádějí ceny bez DPH, proto vypadají naoko levněji než běžní dodavatelé.



* Chcete-li ušetřit, najděte si nového dodavatele sami. Na internetových stránkách státního Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) je kalkulačka, na níž si po zadání vaší spotřeby elektřiny můžete mezi seriózními firmami ověřit jejich cenové nabídky. ⋌(Zdroj: Deník, MPO, ERÚ)