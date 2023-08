Kvůli možnosti vyřešit žádost o novou kartičku si nechal zřídit internetové bankovnictví včetně nutné bankovní identity . „Ještě jsem si musel nechat zřídit datovou schránku. Ale co se dá dělat, vše se přesouvá na internet. Podle mne je otázkou času, než to bude povinné. Doufám, že když ji už mám, bude fungovat jak má a nebudu muset kvůli kdejakému lejstru běhat na úřad,“ podotkl.

Pětapadesátiletý Michal Fořt patřil na začátku roku do skupiny motoristů, kterým letos končí platnost řidičského průkazu . Redakci v lednu sdělil, že využije nové on-line možnosti žádosti přes Portál dopravy. Poradili mu to kolegové. „Se starším synem, protože já tyhle věci úplně neovládám, jsme vše dali dohromady. Řidičský průkaz už mám doma. Protože jsem zapomnětlivý, musel jsem požádat o vydání ve zrychlené lhůtě kvůli cestě na srpnovou dovolenou,“ popsal profesionální řidič kamionu.

Jezdit s propadlým řidičákem se přitom nemusí vyplatit. V případě odhalení policejní hlídkou hrozí bloková pokuta až dva tisíce korun, ve správním řízení může být ještě o pět set korun vyšší. Padnout může i v případě, kdy dotyčný má již zažádáno o nový průkaz. „Platí, že pokud nemám platný řidičský průkaz, nemohu až do doby, kdy dostanu nový, řídit,“ zdůraznil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Změny silničních pravidel: Řídit bude možné už od 17 let, tresty se zpřísní

Řidiči mohou o výměnu průkazu požádat tři měsíce před koncem platnosti. Nový je vystaven zdarma. Novinkou je možnost požádat přes Portál dopravy. Tím odpadne jedna cesta na úřad. Následně si člověk průkaz vyzvedne na zvoleném úřadu obce s rozšířenou působností.

Průkaz až domů

Za tři roky možná řidiči na úřad nebudou muset chodit vůbec. „Chceme se vydat cestou chytré digitalizace. V budoucnu by mohl průkaz doručit kurýr, nebo by se mohly využívat nástroje v podobě boxů České pošty či třeba Zásilkovny. Pokud si lidé nechávají posílat touto cestou jiné hodnotné věci, proč bychom nenašli řešení pro průkazy,“ představil plány ministr dopravy Martin Kupka. Kromě průkazů by úřad mohl zasílat třeba i registrační značky.

Už od ledna nebudou řidiči pokutováni, pokud nepředloží policistům při silniční kontrole řidičský průkaz. Nicméně i tak bude nutné udržovat kartičku aktuální a hlídat termín platnosti.