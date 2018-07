Statisícové odměny lékařům? Vábení nemocnic nezabírá

Pohádkový plat, jaký nebere ani ministr zdravotnictví. Kromě toho byt a příspěvek na stravu. Lužická nemocnice hledá gynekologa, který by se ujal vedení místní porodnice, déle než rok a čtvrt. Ovšem marně. Zájemce se stále nenašel.

Podobných inzerátů visí na webech českých nemocnic desítky. Stejně jako ten ze Šluknovského výběžku ale zůstávají často nevyslyšeny. Některá hejtmanství se proto rozhodla svým nemocnicím pomoct: vyškrábla ze svých rozpočtů další miliony na náborové příspěvky pro zdravotníky.

Statisícové odměny za to, že nastoupí do špitálu v jejich kraji, nabízí lékařům i sestrám dokonce několik regionů.

Další zdroje

Třeba Karlovarský kraj. Ten doktorům slibuje až 400 tisíc korun. Sestřičkám zase pošle 150 tisíc korun. „Peníze dostanou všichni noví zaměstnanci, kteří budou pracovat v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči,“ potvrdil krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš. Kraj prý na to letos vyčlenil 3,35 milionu korun, je ochoten ještě i přidat. Pokud se balík peněz vyčerpá, bude prý hledat další možné zdroje.

Podobnou cestou se vydaly i špitály v Olomouckém kraji. Třeba anesteziolog nebo internista tam dostanou na uvítanou až sto tisíc korun. Všeobecná sestra, která se v nemocnici upíše na celý úvazek, získá až 50 tisíc korun. Ovšem s jednou podmínkou: musí v nemocnici vydržet. Polovinu odměny dostanou zaměstnanci po zkušební lhůtě a další polovinu až po šesti měsících.

Vyšroubované platy

Některé kraje ale mzdovou válku vést odmítají. Hledají spíš jiné nástroje, jak své špitály zaplnit. Vyšroubované náborové příspěvky totiž podle nich absolutně nic nevyřeší. „Jak ukazuje zmiňovaný příklad nemocnice v Rumburku, plošné zvyšování platů už evidentně nefunguje,“ přidal se k nim šéf pražského Motola a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Část hejtmanství se proto rozhodla odborníky spíš vychovávat. Třeba zmíněný Olomoucký kraj podpoří pět budoucích mediků. Půjde o maturanty, kteří sice přijímačkami na medicínu prošli, škola je ale z kapacitních důvodů nevzala. Těm kraj zaplatí roční kurz celoživotního vzdělávání. Pokud ho studenti úspěšně zvládnou, budou smět nastoupit přímo do druhého ročníku lékařské fakulty. Kraj za to bude chtít jediné: až se z nich časem stanou lékaři, odpracují si pár let v některé z místních nemocnic.

Čtyřicet tisíc doktorů

Stipendia rozdává také Ústecký kraj, a to především sestřičkám. Každá z nich si může přijít až na třicet tisíc korun ročně. I tady jsou podmínky jednoduché: každý rok stipendia si sestřička odpracuje v některé z místních nemocnic. Od příštího akademického roku si navíc na peníze sáhnou i budoucí lékaři, zubaři či farmaceuti – kraj rozdělí 3,4 milionu korun mezi 43 žadatelů. Každý tak dostane zhruba padesát tisíc korun na rok.

V Česku působí kolem čtyřiceti tisíc lékařů, zhruba polovina z nich má úvazek v nemocnici. Zbylí zdravotníci poskytují lidem péči v ambulancích. Největší počet lékařů se podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky stará o pacienty v hlavním městě – na jednoho lékaře tam připadá jen 148 obyvatel. Naopak nejhůře jsou na tom lidé ze středních Čech, Vysočiny a Zlína.