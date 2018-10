Statistický úřad se připravuje na komunální volby. Zapojí se 2500 zaměstnanců

V pátek ve 14 hodin odstartují v Česku komunální volby a první kolo voleb do Senátu. Hlasování skončí sobotní 14. hodinou, kdy okrskové komise začnou odevzdané hlasy sčítat. Výsledky násleně poputují Českému statistickému úřadu. Jak se na volby připravuje?

„Za Český statistický úřad se na volbách podílí přibližně 2500 interních i externích zaměstnanců na 506 přebíracích místech a v ústředí ČSÚ. Samotnému zpracování výsledků voleb předcházelo důkladné proškolení jak zaměstnanců ČSÚ, tak členů okrskových volebních komisí. Průběžně probíhaly funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování,“ vysvětluje Eva Krumpová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Zápisy o průběhu a výsledku hlasování

Sčítání hlasů zahájí okrskové volební komise bezprostředně po uzavření volebních místností. Následně zpracují zápisy o průběhu a výsledku hlasování a jejich správnost stvrdí všichni členové komisí svými podpisy. Podepsaný zápis doručí komise na přebírací místo Českého statistického úřadu.

Pracovníci úřadu zde provedou kontrolu zápisu a vloží údaje do systému, přičemž zástupci komise obdrží pro následnou kontrolu opis údajů okrsku. Poté jsou data v zabezpečené elektronické podobě odeslána do centra zpracování, kde jsou uložena do databáze. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány na serveru volby.cz, záložně na stránce volbyczso.cz a v redukované podobě na stránce volbyhned.cz.

„Z hlediska zpracování výsledků patří komunální volby k těm nejobtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volební komise, tak na zaměstnance Českého statistického úřadu,“ připomíná předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Okrskových komisí bude v nadcházejících volbách přes 14,5 tisíce a téměř 5 tisíc z nich bude zpracovávat volby do zastupitelstev obcí i Senátu.

„Členům okrskových volebních komisí zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny Českého statistického úřadu. Důležitá je především správnost postupu a bezchybnost komisemi předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Kvalita má tedy rozhodně přednost,“ upozorňuje předseda ČSÚ.

Dostatečná kapacita cloudových služeb

Pro zkvalitnění způsobu prezentace zpracovaných volebních výsledků přistoupil ČSÚ také k využití cloudového řešení s dostatečnou kapacitou i retenční schopností umístěnému na území Evropské unie a splňujícímu vysoké právní standardy ochrany dat. Samotné zpracování výsledků voleb probíhá stejně jako v minulosti nadále na centrálních serverech v sídle ČSÚ.

V letošních volbách do zastupitelstev obcí se bude rozdělovat téměř 62 tisíc mandátů. Z toho 59,5 tisíce připadá na zastupitelstva obcí, městysů a měst, zbylých 2,5 tisíce mandátů se bude rozdělovat ve volbách do zastupitelstev městských částí a městských obvodů. Spolu s komunálními volbami proběhnou ve 27 obvodech i volby do jedné třetiny Senátu.

V komunálních volbách se o mandáty v celé zemi uchází přes 216 tisíc kandidátů. Pro volby bylo zaregistrováno více než 25 tisíc platných kandidátních listin. O senátorský post pak usiluje 236 kandidátů.