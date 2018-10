Státní dluh byl v září o 46 miliard vyšší než loni. Ministerstvo slibuje snížení

Ve třetím čtvrtletí letošního roku klesl státní dluh České republiky o 42,1 miliardy korun na 1,671 bilionu. Ve srovnání s koncem roku 2017 je však stále o 46,7 miliardy vyšší. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ke konci roku slibuje dosažení hodnoty 1,624 bilionu korun.

„Za první tři čtvrtletí roku 2018 pokrylo ministerstvo emisní činností téměř celou plánovanou potřebu financování na letošní rok,“ uvádí ministerstvo ve čtvrtletní zprávě řízení státního dluhu České republiky. „Očekáváno je dosažení podstatně lepšího výsledku hospodaření státního rozpočtu oproti schválené výši.“

Zatímco na konci roku 2017 činil státní dluh 1,625 bilionu korun, během první poloviny letošního roku se zvýšil i 89 miliard. „Ministerstvo již dříve uvedlo, že pohyb nominální výše státního dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je zcela běžný jev a nijak nevypovídá o trendu zadlužování země,“ upozorňují České noviny.

Dluh klesá

Na domácím trhu ministerstvo ve třetím čtvrtletí letošního roku pokračovalo v emisích státních dluhopisů v celkové výši 67,3 miliardy korun, splatilo naopak dluhopis ve výši 74,4 miliardy korun, jehož předfinancování v předchozích obdobích zavinilo největší podíl nárůstu dluhu.

Ministerstvo financí i nadále využívá příznivé podmínky finančního trhu a vydává státní pokladniční poukázky za nižší výnos, než za jaký následně získané finanční prostředky investuje. „Ministerstvo získalo 178 mil. Kč v akruálním vyjádření,“ stojí ve zprávě.

Český premiér Andrej Babiš již v minulosti odmítl obvinění, že jeho vláda státní dluh navyšuje. „Podívejte se. My státní dluh nenavyšujeme. Naopak stále klesá. Jsme jedni z nejlepších v Evropě. Takže bychom byli rádi, kdyby to tak někteří takzvaní experti vnímali," prohlásil v červenci letošního roku. Podle ministerstva financí by se měl dluh na konci roku snížit na hodnotu 1,624 bilionu korun.

Vyšší rating

Hospodaření vlády přispělo podle ministerstva i ke zvýšení ratingového hodnocení České republiky. „Mezinárodní ratingová agentura Fitch zvýšila dne 3. 8. 2018 rating dlouhodobých závazků České republiky v domácí i cizí měně na vynikající stupeň AA-,“ říká dokument. Lepší hodnocení podle ministerstva umožňuje úspornější financování státního dluhu.

„Všechny tři mezinárodní ratingové agentury kladně hodnotí zejména vynikající stav veřejných financí v podobě přebytkového hospodaření sektoru vládních institucí, rychlý a udržitelný růst české ekonomiky a stabilní bankovní sektor. V rámci fiskální politiky dále oceňují nízké veřejné zadlužení v poměru k HDP a také stabilně nízké náklady na obsluhu vládního dluhu,“ dodává ministerstvo.

Vývoj státního dluhu ČR: