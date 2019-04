Opoziční ODS vyzvala vládu, aby představila plán, jak zabránit vysokému schodku rozpočtu v letošním roce. "Pokud to do konce dubna vláda nepředloží, tak budeme iniciovat nejenom jednání rozpočtového výboru, ale i mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny," řekl ČT předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, který je členem sněmovního rozpočtového výboru.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec v reakci na informaci ČT uvedl, že možnost převádět prostředky z výnosů privatizace do státního rozpočtu byla uzákoněna již od roku 2012. "Každoročně tak bylo do rozpočtu převáděno průměrně 10 miliard korun, a to při zachování bezpečného zůstatku na krytí privatizačních výdajů, zejména ekologie," sdělil Žurovec ČTK.

V roce 2007 podle mluvčího ministerstva investovala vláda z tohoto účtu do oblastí nesouvisejících s privatizací 21 miliard korun, o rok později téměř 34 miliard. "Žádné rozpouštění prostředků ani hledání nových zdrojů se rozhodně nekoná," dodal Žurovec.

Novela zákona, která umožňuje vládě využít ve státním rozpočtu peníze z takzvaného Fondu privatizace, platí od začátku letošního roku. Využití peněz není omezeno konkrétním účelem, vláda je může nasměrovat podle svých priorit.

Fond privatizace fakticky tvoří zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy hlavně od společností ČEZ nebo Českého aeroholdingu.

Schodek klesl na 9,2 miliardy

Schodek státního rozpočtu ke konci března klesl na 9,2 miliardy korun z únorových 19,9 miliardy korun. Loni v březnu skončilo hospodaření státu s přebytkem 16,3 miliardy korun.

Meziroční srovnání je podle ministerstva financí ovlivněno mimo jiné faktem, že v prvním čtvrtletí loni získal rozpočet mimořádně 20 miliard korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013.