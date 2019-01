Státní podnik LOM Praha pořídí za zhruba 1,1 miliardy korun čtyři nové proudové letouny L-39NG. Stroje dodá jejich výrobce Aero Vodochody. V hodnotě zakázky je i servisní podpora v délce deseti let. Řekl to dnes mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Stroje využije LOM Praha pro výcvik pilotů. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) o plánované zakázce v pondělí informuje vládu.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun, který navazuje na legendární stroj Aero L-39 Albatros. Vybaven je řadou speciálních technologií, například palubním virtuálním výcvikovým systémem a přilbovým zaměřovačem HMD (Helmet Mounted Display).

Už během letošního roku Aero uzavřelo několik obchodních dohod se zákazníky, se Senegalem, portugalskou soukromou společností SkyTech a americkou soukromou společností RSW.

První předsériový stroj vzlétl poprvé 22. prosince. Typovou certifikaci by letoun měl mít do konce roku 2019. Sériová výroba by podle dřívějších informací měla začít v roce 2020.

LOM Praha tak bude mezi prvními uživateli nového letadla. "Letouny L-39NG využije LOM Praha pro základní i pokročilý výcvik pilotů Armády ČR a případně z dalších zemí. Nové stroje nahradí dosluhující letouny L-39C, jejichž technická životnost končí v letech 2021 až 2022," uvedl Pejšek. Hodnota zakázky je 1,1 miliardy korun bez DPH.