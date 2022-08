„Dosavadní podpora by se dala například přesměrovat na investice do energetických úspor, aby co nejvíce domácností mělo svůj nezávislý zdroj energie, který je nejen ekologičtější, ale i levnější. Nicméně nechci předjímat, debata o tom se teprve začíná vést,“ sdělila ČTK. Názor koaličních Pirátů a STAN ČTK zjišťuje.