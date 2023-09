Rozpočet na rok 2024: Ministerstvo předložilo návrh se schodkem 252 miliard

ČTK

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Příjmy by podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Vyplývá to z návrhu zveřejněného v legislativní knihovně vlády. Kabinet musí rozpočet projednat do konce září, může ještě jeho parametry změnit.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) | Foto: ČTK