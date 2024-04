Práce o svátcích je mezi prodavačkami ve velkých řetězcích živé téma. Zatímco obchodníci poukazují na to, že o ni je mezi zaměstnanci velký zájem, odboráři namítají, že svátky jsou zpravidla jediné dny, kdy si zaměstnanci mohou být jistí, že budou mít volno. Některé prodavačky si ale stěžují, že jim zaměstnavatelé přesouvají dvanáctihodinové směny ze státních svátků na jiné dny. Považují to za nespravedlivé.

Zavřené obchody o svátcích: Ano, nebo ne?

„Děláme pravidelně krátký a dlouhý týden. Když nám vyjde třeba státní svátek na den, kdy jsme během dlouhého týdnu měli být v práci, drze nám nenaplánují směnu a tím pádem nám chybí celých dvanáct hodin, které si musíme nahradit. Jak je možné, že ti, kteří dělají osmihodinové směny, jsou doma a nic jim nechybí, a my si to jako šašci musíme nahrazovat?“ postěžovala si Deníku například prodavačka Petra, která si přála kvůli zaměstnavateli zůstat v anonymitě.

Zaměstnavatelé tedy prodavačkám jejich dvanáctihodinovou směnu, která by vycházela na státní svátek, naplánují na jiný pracovní den. Šéfka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová potvrdila, že se jedná o běžnou praxi.

Na druhou stranu se netýká jen obchodních řetězců, ale i spousty jiných provozů, kde se neuplatňuje klasický rozvrh směn - pondělí až pátek po osmi hodinách. „To ale neznamená, že by zaměstnanci museli něco nahrazovat nebo odpracovat navíc, směnu si tudíž odpracují v jiný den,“ vysvětlila Burianová.

Je přitom přesvědčená, že mezi kmenovými zaměstnanci není o práci ve svátcích velký zájem, neboť jsou rádi, že si mohou odpočinout. Zaměstnání v obchodě je totiž velmi psychicky a fyzicky náročné. „Navíc kvůli zmíněnému režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby jsou vybrané svátky jediné dny v roce, kdy si zaměstnanci mohou být jistí, že budou mít volno,“ doplnila odborářka.

S tím ovšem nesouhlasí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „V posledních dvou letech jsme zaznamenali velký nárůst zájmu o práci ve svátek, aby si lidé mohli přivydělat,“ prohlásil.

Problém vidí někde jinde. Když má být v některý státní svátek zavřeno, prodej se zpravidla koncentruje do předchozího běžného dne, kdy je výrazně více zákazníků a je potřeba častěji doplňovat zboží. „Stát tak vlastně zaměstnance trestá - navyšuje jim pracovní zátěž v běžný den a zakazuje jim přivydělat si,“ míní prezident svazu.

Narážel tak na návrh zrušit zákaz prodeje o státních svátcích, ke kterému vláda v minulých dnech zaujala neutrální postoj, takže se jím bude zabývat sněmovna. „Ten zákon je zcela nesmyslný, stát nemá rozhodovat o tom, kdy si lidé půjdou nakoupit a kdy půjdou dělat něco jiného. Navíc jde o nepochopitelnou diskriminaci - zatímco pracovníci velkých řetězců mohou být doma, ti v malých prodejnách musí do práce,“ řekl Prouza.

Naopak odbory by stávající zákon ještě rozšířily na všechny svátky. Argumentují tím, že by se tím Česko přiblížilo svým sousedům. „Pokud by došlo k rozšíření zákona na všechny svátky, zákazníci by nemuseli řešit otevírací dobu prodejen a zaměstnanci by měli jistotu volna a zaslouženého odpočinku,“ dodala Burianová.