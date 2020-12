Česká železnice zažije v neděli se změnou jízdního řádu jednu na první pohled nenápadnou, ale ve skutečnosti velkou revoluci. Poprvé od nástupu alternativních dopravců bude možné cestovat napříč celou republikou na jednu jízdenku.

Po několikaměsíčním zkušebním provozu startuje od neděle Systém jednotného tarifu (SJT), který umožní to, co cestující v Česku dosud znají hlavně z integrovaných dopravních systémů v rámci jednoho kraje. Na jednu jízdenku budou moci cestovat s více dopravci najednou, zatím s výjimkou komerčních spojů mimo objednávku státu a krajů.

„Systém je připraven, počítáme s jeho spuštěním v neděli,“ potvrdil Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis, který projekt SJT připravoval. Původně měl začít už loni s velkým nástupem alternativních dopravců, ministerstvo ale přípravu systému zadalo pozdě.

Od neděle Cendis spustí na stránkách OneTicket i prodej jízdenek přes vlastní e-shop a mobilní aplikaci. Kromě jednotlivých jízdenek budou v prodeji i časové na neomezené cestování nebo zákaznická karta pro slevy 25 % z ceny jízdného.

Komerční spoje až příští rok

Všichni dopravci, kteří se do systému zapojí, jsou podle svých vyjádření na start jednotného tarifu připraveni. „Na rozšíření jedné jízdenky (OneTicket) na celou naši síť jsme připraveni. ČD se zapojily do pilotního projektu systému jednotného tarifu na dvou tratích, kde proběhl testovací provoz, tedy z Plzně do Mostu a z České Lípy do Rumburka.

Ceny časových jízdenek



Roční 24 206 Kč (2. třída) /29 796 Kč (1. třída)

Půlroční 15 600 / 19 190

Tříměsíční 11 834 /14 524

Měsíční 4 841 / 6 031

Týdenní 1 614 / 2 004



Sleva 25 %



236 Kč – 90 dní

565 Kč – roční

Od poloviny srpna jsme zahájili také prodej elektronicky vydávaných dokladů (eTiket) v e-shopu ČD a aplikaci Můj vlak. Fungování systému jsme průběžně vyhodnocovali a poskytovali zpětnou vazbu státnímu podniku Cendis,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Podobně se vyjádřili i ostatní dopravci.

Jednotná jízdenka nebude zatím platit v komerčních vlacích, tedy zjednodušeně řečeno ve většině spojů Praha – Ostrava Českých drah, u spojů Praha – Ostravsko a Praha – Brno – Břeclav Regiojetu a spojů z Prahy na Moravu u Leo Express. Dopravci ale plánují, že se do tohoto systému zapojí postupně i u komerčních spojů.

Od léta běží testování jednotné jízdenky na vybraných spojích Českých drah, Arrivy, GW Train Regio, RegioJet ÚK a Die Länderbahn CZ mezi Plzní a Mostem a Českou Lípou a Rumburkem. Jízdenek se prodalo téměř jedenáct tisíc.

Zavedením jednotné jízdenky odpadají vtipy o tom, kolik jízdenek si musí cestující koupit, pokud cestují z jednoho města do druhého napříč více kraji. Ceny kopírují tarif TR10 Českých drah.

Cestující musí počítat s tím, že v řadě případů je cesta vyjde dráž než kombinování jednotlivých jízdenek více dopravců, mají ale zase garanci kompenzací při ztrátě přípoje.

Kompletní tarif byl zveřejněn včera v cenovém věstníku. Novinkou jsou časové jízdenky například jen na měsíc či týden, v prodeji jsou i jízdenky pro první třídu. Cena za roční neomezené cestování je sice o více než čtyři tisíce korun vyšší než IN100 Českých drah, pokrývá ale prakticky všechny vlaky.