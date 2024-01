Mluvíte o Fondu kulturních a sociálních potřeb. O kolik se snížil? Ten se změnil tragicky. Jednak se snížil o polovinu a zároveň musí být polovina toho, co zbylo, použita jako příspěvek na produkty spoření na stáří. Tyto peníze není možné použít na něco jiného. Co bylo dosud oblíbené, jako jsou příspěvek na stravování nebo Multisport karty a podobné příspěvky, na to už prostředky nebudou. Úřady si vesměs přepočítávají, aby mohly zachovat v současné výši příspěvek na stravování, jinak omezí úplně všechno.

Budou mít úřady možnost z nějakých fondů zaměstnancům přilepšit? Nebudou mít z čeho. Už ministryně (Alena) Schillerová zaváděla nová rozpočtová pravidla, která vážou velkou část finančních prostředků na takzvaná neobsazená služební místa. Nebylo to plošné, ale úřady si držely neobsazená místa, na ně rozpočtovaly peníze. Tím, že nebyli lidé, kterým by je vyplatily, je rozpustily v odměnách. Ale právě toto už bylo změněno v minulém volebním období. Pokud je nějaké místo déle neobsazené, rozpočtované prostředky na něj nemůžou úřady použít a rozdělit je mezi ostatní zaměstnance. To byl jeden zdroj, který zbýval na prémie. Už loni se snížily objemy prostředků a od letošního roku došlo ještě ke snížení přídělu ve Fondu kulturních a sociálních potřeb.

O klik by tedy mohly reálně platy státním zaměstnancům klesnout? To se bude moci spočítat až po konci roku, ale jsou nějaké odhady. Když vezmeme, že zůstane nominálně stejná hodnota platu , pak je tu inflace a zároveň menší objemy peněz, takže kromě tarifních složek, které zůstávají stejné, budou netarifní složky nižší a zároveň tu máme změnu z konsolidačního balíčku, která bude nově odečítat z platu pojistné na nemocenskou. Proto odhadujeme, že reálné platy mohou státním zaměstnancům letos poklesnout o osm až deset procent.

Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray.Zdroj: Se svolením Šárky HomfrayJak se budou letos vyvíjet platy státních zaměstnanců a kdo vlastně dostane přidáno? Pokud se bavíme o státních zaměstnancích ve smyslu zákona o státní službě, přidáno nedostane nikdo. Do tarifů nešla žádná valorizace, vláda to už tři roky po sobě odmítá. Zároveň v rozpočtu snížila celkový objem prostředků na platy, takže ve stávajících tarifech budou mít úřady na letošek méně peněz, které můžou rozdělit. Přinejlepším zůstanou platy stejné, ale to se bavíme o nominální hodnotě, reálná samozřejmě klesá.

Máte nějaký příslib do budoucna, že se situace zlepší?

Příslib nemáme žádný. Naopak máme opakované upozornění na to, že je potřeba se chovat rozpočtově odpovědně, že stát na to nemá peníze a nebude je mít a že se musíme uskrovnit.

V budoucích letech tedy neočekáváte, že by se něco změnilo?

Jednání na příští rok ještě nezačala, začnou někdy v březnu. Je ale dobré vědět, že to trápí i zaměstnavatele ve veřejného sektoru. Komora zaměstnavatelských a podnikatelských svazů se obrátila na vládu s požadavkem, aby došlo ke zvýšení tarifů a objemů peněz aspoň o pět procent už od letošního dubna.

RODINY V ROCE 2024: Podívejte se, jaké změny je čekají

Rodiny v roce 2024 čekají změny: Bude vyšší rodičovský příspěvek, končí slevy

Z vašich slov vyplývá, že úředníci nemohou být zrovna veselí. Může hrozit masivní odchod státních zaměstnanců?

To nepochybně. Už nějakou dobu probíhá. Je také důležité vidět, jaká je demografická struktura. Kromě toho, že je ve státní správě hodně žen, je v ní i hodně lidí, kteří už mají 25 let praxe, takže nejsou moc daleko od důchodového věku. Nedaří se nalákat mladší ročníky a státní služba rychle stárne. Je velký problém nahradit lidi, kteří odcházejí na mateřskou, do důchodu nebo někam jinam. Navíc když přijde nějaká větší restrukturalizace, což se teď děje na Úřadu práce, spousta lidí nepřejde do nového systému. Vy si něco nakreslíte a čekáte, že lidé přejdou z jedné pozice na druhou, ale spíš zvolí odchod do důchodu nebo do soukromé sféry. Najít na ústředí správy sociálního zabezpečení třeba právníka, je nemožné.

Může to ohrozit fungování úřadů?

Deset let říkáme, že restrukturalizovat úřady je potřeba, ale musí se nejprve seškrtat a zefektivnit agendy a digitalizovat, pak teprve můžeme řešit platy a lidi. V opačném pořadí to nejde. Některé úřady, například ministerstvo práce a sociálních věcí, se snaží digitalizaci urychlit, a pokud se jim to povede může jim to lidskou práci ušetřit. Ale tam, kde to tak nebude, problémy jsou a budou. Viděli jsme to na úřadech práce nebo na sociálkách během covidu nebo na začátku války na Ukrajině. Úřady jedou na maximum a ve chvíli, kdy napadne nová agenda, prodlužují se lhůty ostatním. To teď hrozí samo o sobě i bez nápadu nové agendy.