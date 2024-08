Odboráři se s vládou ve středu nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru od září. Návrh ministrů, že by se od příštího měsíce zvedly tarify části nejhůř odměňovaných lidí o pět a tři procenta, odmítli. Novinářům to po jednání řekl mluvčí odborových svazů veřejného sektoru Pavel Bednář. Předáci se sejdou v úterý, kdy budou jednat o dalším postupu. Vládní návrh označili za vyděračský.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci řekl, že ho mrzí, že odbory návrh na zářijový růst platů odmítly. Dodal, že pro příští rok počítá kabinet s posílením sumy na platy v rozpočtu o pět procent, celkem by to mělo být o 20 miliard korun.

„Přicházeli jsme v očekávání, že dojde k dohodě. Bohužel vláda nám nabídka takovou variantu, že k dohodě nedošlo. My jsme museli odmítnout,“ reagoval Bednář.

Odbory požadovaly navýšení tarifů pro všechny pracovníky od září nejdřív o 15 procent, potom o deset procent. Ministerstvo práce původně navrhovalo přidat od příštího měsíce asi polovině pracovníků, a to buď o sedm procent, nebo o deset procent. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý zopakoval, že ve vládní rozpočtové rezervě na takové letošní přidání peníze nejsou, ale na navýšení platů od ledna má koalice shodu.

Platové tarify ve veřejné sféře stanovuje pět tabulek. Vlastní tabulku mají ještě státní zaměstnanci. Vláda předákům dnes navrhla, aby se od září upravila nejnižší tabulka asi pro 359 900 úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogů ve školství. Podle návrhu měl tarif o pět procent vzrůst odměňovaným v sedmi nejnižších platových třídách. O tři procenta se měl upravit v pěti dalších třídách, tedy od osmé do 12. třídy. Od 13. do 16. třídy se výdělky zvedat neměly.

Ministerstvo práce původně navrhovalo růst tarifů v první tabulce buď o sedm procent, nebo o deset procent. Stejně měl tarif růst i 70 400 státních zaměstnanců. Zbývající polovina z 846 300 zaměstnanců měla podle původního záměru dostat přidáno od ledna.

Podle Jurečky by se přidání týkalo asi 348 tisíc lidí. V průměru by si první skupina polepšila asi o 925 korun měsíčně a druhá skupina o 870 korun. „Mrzí mě, že odbory se rozhodly na kompromis nepřistoupit a odmítly ho. Budeme dál jednat o nastavení tarifů od ledna 25. Budeme počítat s tím, že objem platů poroste o pět procent,“ uvedl Jurečkadle jehož slov se odboráři nedokázali dohodnout na kompromisu mezi sebou a být solidární.

Podle Jurečky a dalších ministrů se vláda snažila přidat lidem s nejnižšími výdělky.

Stávková pohotovost

Odboráři označili dnešní vládní návrh za vyděračský. Podle předáků by navrhovaná varianta s rozdílným přidáním pro jednotlivé profese nejnižší tabulku dál deformovala. Rozdíl mezi výdělkem lidí s nejnižší odměnou a střední odměnou by se stíral.

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jiří Vaňásek ČTK řekl, že odbory ve středu navrhovaly jako kompromis pětiprocentní růst tarifů pro celou první tabulku. Stálo by to do konce roku asi dvě miliardy korun.

Předáci odborů veřejného sektoru se sejdou v úterý. Jednat chtějí o dalším postupu. Osm ze 13 svazů veřejné sféry, které jsou v ČMKOS, je ve stávkové pohotovosti. Odboráři už dřív pohrozili protesty.