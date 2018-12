Původně přitom měla světová konference o klimatu skončit už v pátek, vzhledem k rozporům ohledně dohody však byla prodloužena.

Mezi hlavní úskalí jsou uváděny vytvoření fungujícího mezinárodního trhu s emisními povolenkami a otázka, zda by některé země mohly získat peníze za škody, které klimatické změny již způsobily.

Deal! In Europe, and working united as Europeans, we have reached a balanced deal on the rules to turn the #ParisAgreement into action. This is a success for multilateralism and the global fight against climate change. #COP24 ??❤️? pic.twitter.com/a95Yny8a7C