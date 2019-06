/VIZUALIZACE/ Dřevěná konírna vedle zimního stadionu padla a s ní kus historie. Řečnil tu i Goebbels. Nahradí ji nové zázemí pro krasobruslaře.

Projektování nové ledové plochy by mělo začít na podzim. Vyrůst by měla do dvou let a investora, společnost PADOK Investments, přijde na 80 až 100 milionů korun.