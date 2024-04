Společnosti EDF i KHNP předaly své nabídky na stavbu až čtyř jaderných bloků

Společnosti EDF a KHNP podaly své závazné nabídky na stavbu až čtyř jaderných reaktorů v České republice. Zástupci francouzské EDF přinesli dokumenty do centrály společnosti ČEZ v úterý ráno, představitelé korejské KHNP odevzdali svou nabídku v pondělí. ČTK o tom v úterý informoval ČEZ. Detaily nabídek ještě po nějakou dobu nebudou veřejné, nyní je bude ČEZ analyzovat. O vítězi tendru i o tom, kolik jaderných bloků se v bude v Česku v budoucnu stavět, by se mělo rozhodnout do léta. První z nich by měl stát v roce 2036.

Jaderná elektrárna Dukovany. | Foto: Ivo Svoboda