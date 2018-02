Stavba sportovní haly v Prostějově se posouvá, kraj vyslyšel odvolání

S velkou slávou ohlásil prostějovský magistrát stavbu nové sportovní haly v centru města. Sportoviště mělo vzniknout v ulici Vápenice, v zadním traktu bývalého Spektra.

Stavba se však posouvá. Jak již Deník informoval, záměr napadl majitel sousedního pozemku. A krajský úřad mu dal zapravdu.



Informaci potvrdila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

"Krajský úřad Olomouckého kraje vyřizoval odvolání podané proti rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. Tím byla umístěna a povolena stavba s názvem Rekonstrukce a přístavba DDM Vápenice. Rozhodnutí stavebního úřadu krajský zrušil a věc vrátil zpět k novému projednání," uvedla pro Deník.

Úředníci společně s politiky tak mohou čekat už třetí kolo jednání: už první pokus dopadl neslavně.

Zastíní zahradu i byt

Proč, to připomněl majitel sousední parcely, který podal proti záměru stížnost a proti rozhodnutí městského stavebního úřadu se už dvakrát odvolal.

"Původně, v lednu 2016, nám Magistrát celou akci zatajil a jako sousedy, tudíž dle stavebního zákona osobu dotčenou, nás úplně vynechal ze stavebního řízení. Poté co jsme se o této kauze dozvěděli, podali jsme odvolání na základě něhož bylo stavební povolení zrušeno," vysvětluje muž, který si nepřeje být jmenován, redakce Deníku však jeho jméno zná. Vysvětlil také, proč se mu záměr města nelíbí.



„S projektem nesouhlasím, protože stíní rekreační zahradu i byt. Měla by jen pár centimetrů od něj vyrůst osmimetrová zeď," upozornil s tím, že proti realizaci stavby podal dohromady na dvacet námitek. A kraj nakonec vlastníkovi vyhověl.



To, že jeden ze sousedů stavby byl při původním projednávání a schvalování vzniku sportovní haly opomenut, magistrát označuje za omyl.

"Vybudováním tělocvičny dojde k částečnému zastínění domu a zahrady, což bylo prokázáno modelem zastínění a vyargumentováno. Vzhledem k tom, že zahrada a část objektu neslouží jako obytné části, je toto zastínění dle norem a je na Krajském úřadu, jak rozhodne," vyjádřil se pak vedoucí Odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček k námitkám ze strany stěžovatele.

Málo místa na parkování?

Faktem zůstává, že stavba sportovní haly se opět odkládá. Proti jejímu umístění, do zadního traktu, kde se nyní nachází venkovní hřiště, zato však minimum místa pro zaparkování auta, se trvale vymezuje opozice.

Na problém poukázal například zastupitel František Froml. Koalice však výtku odmítá, stejně jako představitel jednoho ze dvou florbalových klubů v Prostějově, Radek Pařenica.

"Argumenty ohledně parkování jsou zcestné. Tato hala by byla hlavně o trénování. Navíc se blízko ní nachází také autobusová zastávka MHD. Je to tedy daleko lepší, než kdyby rodiče museli děti vozit někam na okraj města,“ uvedl k nynější patové situaci, kdy je opět na řadě magistrát a jeho stavební úřad.