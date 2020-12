S většími nároky na energetickou úsporu se od příštího roku budou muset vypořádat stavebníci u novostaveb i rekonstruovaných objektů včetně rodinných domů. Budou totiž smět stavět výhradně takzvané „téměř nulové budovy“, tedy domy s co nejnižší spotřebou energií.

Termín vycházející z legislativy Evropské unie znamená přísnější požadavky na obálku budov, tedy konstrukce, jež je oddělují od vnějšího prostředí. Domy musí mít regulovatelné vytápění, větrání a osvětlení i účinné pokrytí spotřeby energie, která musí být částečně zásobována z obnovitelných zdrojů.

Na řadě jsou nejmenší

Stavitelé veřejných budov se těmto pravidlům musejí přizpůsobovat od roku 2016. „Od roku 2019 se jimi řídí výstavba všech budov s plochou nad 1500 metrů čtverečních a od roku 2021 budou platit i pro nejmenší rodinné domy,“ objasnil pro Deník mluvčí developerské společnosti Trigema Radek Polák.

Prodraží se materiál

„Pro investory to bude dražší, protože budou muset zaplatit víc peněz za materiál,“ řekl redakci Michal Vacek, ředitel výzkumné společnosti CEEC Research, která analyzovala postoj stavebních firem k těmto změnám. Podle jejího průzkumu uvedla jen necelá třetina dotázaných, že pro ně přechod na téměř nulové budovy nebude znamenat žádné komplikace. Více než polovina firem se obává menších obtíží a 14 procent se bojí výrazných komplikací.

Zdražení staveb očekává 98 procent respondentů výzkumu. Výstavba se podle nich v průměru zdraží o 17 procent.

Žaluzie na dálku

Velké stavební firmy již začleňují energetické úspory budov do moderního konceptu „chytrého bydlení“, kde může obyvatel bytu ovládat svou domácnost elektronicky na dálku. Takto lze například nejen v bytě nastavovat teplotu, ale také ovládat žaluzie, osvětlení i spotřebiče. „Standardní součástí nabídky je rovněž vestavěný systém vzduchotechniky s výkonnými rekuperačními jednotkami,“ konstatoval za Trigemu Polák.

Hlavně ekologicky

Stavebníci se již letos od září museli přizpůsobit nové vyhlášce k zákonu o energetické náročnosti budov. „Hlavním kritériem je takzvaná neobnovitelná primární energie, u níž je ke každému zdroji energie přiřazen určitý koeficient,“ sdělil Deníku Jaroslav Šafránek, specialista na energetiku ve stavebnictví. Úřady tak chtějí podpořit stavebníky, aby využívali zejména ekologičtější zdroje vytápění jako kotle na dřevo či dřevní štěpku. Koeficient naopak znevýhodňuje vytápění elektřinou.

Další zpřísnění by brzy mohly přinést připravované vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku. „Údajně by měly platit od prvního února příštího roku, ale je otázka, zda je do té doby stihnou vydat,“ dodal Šafránek.