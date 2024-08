Když připravíte žádost o vyjádření na hasiče, a chcete tu samou poslat i na hygienu, musíte projít vším znova, byť se změní jen adresát. To je značně nepohodlné. Do systému nelze vkládat budovy či vyplňovat informace o dodavateli. Dále zjevně dosud nejsou propojeny registry. Celkem dvacet podobných nedostatků Portálu stavebníka popsali ze svého pohledu zástupci České komory architektů.

Napsali otevřený dopis pirátskému vicepremiérovi pro digitalizaci Ivanu Bartošovi. „Žádám o urgentní řešení současné situace a zajištění řádného fungování Portálu stavebníka v co nejkratší době, aby naši členové mohli plnit své smluvní povinnosti vůči stavebníkům a nedostali se do existenčních problémů,“ uvedl předseda České komory architektů Jan Kasl. Podle něj se digitalizace udělala lajdácky.

A to není vše. Měsíc od spuštění digitálního stavebního řízení volají úředníci, stavebníci, inženýři či architekti po vyřešení často zásadních problémů nových systémů. Odborníci hovoří o ochromení celého stavebního řízení.

Podle generálního ředitele Creditas Real Estate Jiřího Vajnera paralyzovalo stavební řízení i to, že kvůli nepředvídatelnosti systému a nového stavebního zákona stavebníci zahltili úřady žádostmi podle pravidel původních norem ještě před zavedením digitalizace. K novým žádostem podaným přes portál stavebníka by se tak mohli úředníci dostat až za měsíce či možná roky. „Hodně zaměstnanců raději samo odešlo, což ještě zhoršilo již tak poddimenzované stavy úředníků. Část úředníků nemá zájem se v novém systému naučit pracovat a čeká, co bude. Vzhledem k těmto a dalším zádrhelům předpokládáme, že se stavební řízení dále protáhne,“ řekl Vajner.

Z opozice zazněla slova požadující rezignaci ministra Bartoše. Kritikou nešetří hnutí ANO. „Zpackal projekt digitálního stavebního řízení,“ rýpla si třeba Alena Schillerová.

Přisadil si i její spolustraník Karel Havlíček. „Bartošovo digitální stavební řízení je největší propadák v historii zavádění jakéhokoliv projektu od revoluce,“ vzkázal.

Dílčí náprava

Ministerstvo pro místní rozvoj sice před pár dny aktualizovalo informační systém pro stavební řízení, náprava je však jen dílčí. Elektronický systém po čtyřech týdnech umí nově třeba stornovat dokumenty a doplňovat oprávněné osoby.

Pořád však není propojen se základními registry a spisovou službou. „Stále vnímáme nedostatek vzorů pro vypravení jednotlivých úkonů. Dále je problémem nepropojenost s ostatními systémy pro dohledání pozemků a podobně. Obecně můžeme říci, že je toho hodně, co je třeba v nové aplikaci doladit,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Ohrožené kolaudace?

Ministr pro místní rozvoj Bartoš na síti X popsal vyřešení řady vad. „Další úpravy se připravují,“ podotkl. Některé změny čeká v polovině srpna, jiné ale až do konce roku. Harmonogram aktualizací resort zveřejnil na svém webu.

Na jednání vlády Bartoš poznamenal, že v systému jsou stovky stavebních úřadů, tisíce počítačových stanic, systémy státní správy. Trvá si na svém, že funguje, potíže ale přiznal. „I když může být třeba obtížný, složitý na ovládání, tak dokumenty tím procházejí,“ zdůraznil Bartoš.

Za měsíc od spuštění digitalizace stavebního řízení ohlásil 4200 žádostí poslaných přes Portál stavebníka. „Stavební úřady a dotčené orgány už začaly pracovat s víc než polovinou z nich. Z celkem 1900 řízení je jich dokončeno 200 – jedná se například o rozdělování a scelování pozemků nebo kolaudace,“ informoval vicepremiér pro digitalizaci.

Ačkoliv sám avizoval porodní bolesti už před 1. červencem, kdy se stavební řízení překlopilo do nové podoby, takové problémy mnozí nečekali. Místopředsedkyně sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Eliška Olšáková ze STAN Deníku řekla, že chyběla testovací verze systémů. „Sama vnímám, jak si teď úředníci zoufají. Pokud to šlo, měl se nejdřív vytvořit pilot, kde by úředníci a nejen oni objevili nedostatky a systémy se mohly dopředu lépe odladit," uvedla.

S otevřeným dopisem se na Bartoše obrátil i starosta Nového Boru na Českolipsku a předseda Sdružení obcí Libereckého kraje Jaromír Dvořák. Obává se, že města a obce do září nezvládnou otevřít opravené školy, mateřské školy, dětská a mateřská centra, protože je nezkolaudují. „Systém je funkční v tom smyslu, že jde spustit, lze se přihlásit a provést některé dílčí úkony. Pro stavební úřady však bude funkční až ve chvíli, kdy v něm budou schopné zdárně a v souladu se zákonem vyřídit kompletní proces řízení a vše s tím spojené. Nyní tedy máme nový automobil, který sice lze nastartovat, vyzkoušet si jeho různé funkce, ale už se nerozjede, takže nedorazíte do cíle, a to by mělo být jeho hlavním smyslem,“ popsal Dvořák.

Nový zákon stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu – 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby (jako rodinného domu), 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech. „Lhůty na rodinný dům se sice prodloužily na dvojnásobek, tedy šedesát dnů, ale nyní už je měsíc po zavedení nového systému. Snad z toho nebudou problémy," zmínila Olšáková.

Podle řady kritiků je průšvih také v nedostatečné metodické podpoře. Funkční manuál teprve vzniká. Dotazy na helpdesk ministerstva pro místní rozvoj mnohdy zůstávají nevyřešeny. Ideálně nefunguje ani komunikace přes call centrum.