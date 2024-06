Už podle jiných pravidel fungují letos stavební spořitelny. Vláda snížila podporu stavebního spoření o polovinu, takže společnosti musely najít možnosti, jak být pro lidi stále atraktivní. Uzavřely dohodu se státem, že budou poskytovat poradenství v programu Nová zelená úsporám. Sazí i na výhodné úroky, které budou moci svým klientům poskytovat.

Už podle jiných pravidel fungují letos stavební spořitelny. Vláda snížila podporu stavebního spoření o polovinu, takže společnosti musely najít možnosti, jak být pro lidi stále atraktivní.

Od ledna roku 2024 stát snížil podporu stavebního spoření o polovinu. Zatímco ještě loni přispíval deseti procenty z uspořené částky a maximálně tato částka tvořila dva tisíce korun, za letošní rok už přispěje jen pěti procenty a maximální částka je tisíc korun. Státní podpora se připisuje na jaře za předchozí rok, takže nyní stavební spořitelny připsaly podporu ještě podle pravidel roku 2023.

S novými podmínkami se musely vyrovnat i stavební spořitelny, protože by pro řadu lidí přestaly být atraktivní. Po dohodě se státem začaly poskytovat poradenství v programu Nová zelená úsporám, což je podpora určená pro investice na snížení energetické náročnosti domů. Za první dva měsíce stavební spořitelny poskytly poradenství čtyřem a půl tisícům lidí.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že 62 procent domácností má zájem o energeticky úsporná opatření a chtějí k tomu využít dotace,“ uvedl místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen Michael Pupala.

Stavební spořitelna pomůže s žádostí o dotace

Doplnil, že klesá podíl domácností, které jsou schopny úsporná opatření hradit z vlastních prostředků. Loni to zvládalo osmdesát procent z nich, letos tento počet klesl na necelých šedesát procent. „To znamená, že se zvyšuje podíl domácností, které potřebují pomoc s komplexní investicí,“ doplnil Pupala.

Nejčastěji se na přibližně třináct set poraden stavebních spořitelen obraceli lidé ze Středočeského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Pobočky zatím poskytují pouze poradenství, ale od třetího čtvrtletí mají být stavební spořitelny schopny žádost o dotaci za své klienty také podat.

Stavební spořitelny chtějí nadále lákat klienty na dlouhodobé úvěry, na které není třeba ručit nemovitostí. Předseda představenstva ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek uvedl, že i přes změnu legislativy si stavební spoření nadále udrželo řadu výhod. Připouští, že za první čtyři měsíce stavební spořitelny uzavřely asi o dva tisíce méně smluv než za stejné období loňského roku, ale cílová částka se zvedla ze zhruba 565 tisíc na přibližně 644 tisíc korun. Celkem se objem cílových částek zvedl o téměř 11,8 miliardy korun.

„Na vyšších objemech poskytovaných úvěrů i nově sjednaných smlouvách o stavebním spoření se projevil jak zvýšený zájem o financování udržitelného bydlení, tak fakt, že rekonstrukce nehospodárných domů jsou nákladnější než dříve,“ vysvětlil Vašek.

Přiblížil to na číslech Českého statistického úřadu, podle něhož se index cen stavebních prací v roce 2022 zvýšil o dvanáct procent a v roce 2023 o téměř šest procent. „I z těchto důvodů zůstává stavební spoření jednou z nejdůležitějších částí mozaiky financování udržitelného bydlení. Jeho hlavní výhodou je možnost zafixování úrokových sazeb na období 6 let. To poskytuje klientům jistotu stabilního a předvídatelného zhodnocení,“ řekl Vašek.

V současné době mají stavební spořitelny v systému celkem 3,1 milionů klientů. Z průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen vyplývá, že lidé se od stavebního spoření v zásadě neodklánějí, i když společnosti mají o zhruba sto tisíc klientů méně než v roce 2022. „Tento produkt, přestože už má období dynamického růstu za sebou, je stále mezi lidmi velmi populární. A přes snížení státní podpory ji pořád asi polovina české populace považuje za důležitou a za jeden z hlavních důvodů, proč si pořizují stavební spoření. Pro klienty je důležitá také stabilita úrokových sazeb,“ řekl předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka.

Úrokové sazby totiž klesají. Vašek předpokládá, že zatímco na konci letošního roku bude úroková sazba u spořících účtů a termínovaných vkladů čtyři procenta, u stavebních spoření na šest let bude čtyři a půl procenta.