Je to smutná statistika. Česko od loňského roku vede celoevropský žebříček zdražování bytů. Jejich cena loni vyskočila o více než pětinu a za posledních pět let let se u nás ceny podle údajů Eurostatu zvýšily o 76 procent. Hlavním důvodem je fakt, že se u nás kvůli zbytnělé byrokracii nestaví.

Změnit to měl nový stavební zákon připravený a schválený minulou vládou. Platit měl od července 2023. Jenže nový kabinet chce platnost normy o rok posunout, některé části zachová a některé přepracuje. O odkladu mají poslanci rozhodnout na tento týden zahájené schůzi.

V předvečer hlasování ale od některých právníků zaznívá upozornění: lidé či firmy nebudou vědět, kam pro stavební povolení jít. „V praxi může novela vyvolat velké zmatky,“ podotkl advokát Pavel Černý ze společnosti Frank Bold advokáti.

Prostě to změníme

Nový zákon se připravoval pět let a od základu mění systém povolování staveb. Stavební úřady měly z obcí přejít pod stát, část těch nejmenších měla zaniknout, vedle toho měl vzniknout Nejvyšší stavební úřad a pak speciální úřad pro stavby, jako jsou dálnice či železnice. O povolení se má žádat elektronicky a úřady mají dostat pevné lhůty, do kdy musejí rozhodnout.

Nová vláda ale hodlá stavební úřady ponechat obcím a s nejvyšším úřadem vůbec nepočítá.

Co vypadá jednoduše – odložíme zákon o rok – je ale ve skutečnosti složité. „Nijak se totiž neupravuje účinnost žádného z více než 50 dalších právních předpisů, které byly zásadním způsobem změněny spolu s novým stavebním zákonem,“ upozornil Černý.

Stavební zákon jsou totiž ve skutečnosti zákony dva – stavební a pak takzvaný změnový. Jenže poslanci nyní hlasují jen o prvním a druhý bude zatím dál platit.

V praxi tak může docházet k různým paradoxním situacím, kdy se stavebníci budou soudu dotazovat na to, jak mají podat žádost například v případě obce o vodovodní přípojku pro hasičskou zbrojnici. Stejně tak i samotní úředníci mohou být v nejistotě, pod koho vlastně patří.

Opatrně s tím

Na možný zmatek upozornila ministry i Legislativní rada vlády (LRV). „Praktičtější a pro adresáty právní úpravy srozumitelnější a jednodušší by bylo odložit účinnost nové úpravy stavebního práva jako celku,“ napsal ve svém stanovisku ministr pro legislativu a šéf LRV Michal Šalomoun. Ten je nominantem Pirátů. Stejně jako ministr pro místní rozvoj (MMR) Ivan Bartoš, jenž má odklad a změnu stavebního zákona na starost.

MMR o doporučení vládních právníků ví. Podle resortu ale nemá smyl oba zákony jen odložit, protože je nutné je změnit. "Vláda předpokládá, že „velká“ či „věcná“ novela stavebního zákona, která změní strukturu stavebních úřadů tak, aby odpovídala potřebám samospráv, nabyde účinnost k datu 1. 7. 2023. Zároveň s touto novelou musí být novelizovány i zákony, které byly změněny změnovým zákonem. Změnový zákon proto není potřeba nyní nutně odkládat, neboť bude stejně změněn s datem účinností k 1. 7. 2023 tak, aby stavební zákon byl v souladu s úpravou v jiných právních předpisech," uvedl mluvčí MMR Jiží Landa. Případných zmatků , například s kompetencemi úředníků, se ministerstvo neobává. Roční odklad je podle resortu dostatečně dlouhý na to, aby v mezidobí mohl vzniknout upravený zákon, který úředníky ponechá v obcích a pod krajskými samosprávami a nikoliv je převede na stát.

Podle opozice to ale skončí zmatkem. Tak složitá legislativa, která vznikala pět let, nelze změnit a přepracovat v řádu měsíců. „Nikdo z MMR není schopen vysvětlit konkrétní důvod toho, proč by měli stavebníci být uvrženi do totální nejistoty a chaosu. Nevím, zda si pan ministr uvědomuje vážnost celé situace a zda je ochoten přejmout v celé šíři osobní odpovědnost,“ dodává exposlanec ANO Adam Kalous, který se na přípravě zákona podílel.