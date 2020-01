Revoluční změna v českém stavebnictví je na spadnutí a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) kvůli tomu vyráží na speciální turné do regionů. Postupně se chce setkat s desítkami zástupců tuzemských samospráv. Včera začala v Brně se starosty jihomoravských měst a obcí. „Vybídla jsem starosty, abychom vedli dialog a debatu. Ze všech úst panovala shoda na tom, že se stavebním řízením něco musíme udělat. Je potřeba nastavit takové mechanismy, aby stát dodržoval lhůty,“ řekla Dostálová.

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Premiér Andrej Babiš (ANO) si postěžoval, že přestože má vláda na investice do dopravní infrastruktury peníze, nemůže stavět. „Řešíme to desítky let, protože jsou tady aktivisté a organizace, které nám v tom brání. Proto je potřeba, abychom ostudu, kterou máme, to znamená 157. místo z hlediska stavebního řízení ve světě, změnili a fakt, že se dálnice staví 13 let, odstranili. Tlačím paní ministryni, aby se to změnilo rychle a platnost zákona byla již od roku 2021,“ uvedl premiér.