Stavebnictví v příštím roce zpomalí růst. Kvůli nedostatku pracovníků

Stavebnictví bude i příští rok pokračovat v růstu, jeho tempo však bude proti letošku zhruba poloviční. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Letos do konce října stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, růst za celý rok by tak mohl být nejvyšší od roku 2001. Podle analytiků bude příští rok stavebnictví brzdit především nedostatek pracovníků.

"V příštím roce tempo růstu stavební výroby zvolní. Hlavním důvodem bude nedostatek kapacit v sektoru. Již nyní si stavaři stěžují na nedostatek pracovní síly, která by pomohla poptávku po stavebních pracích uspokojit. Vzhledem k utaženému trhu práce nebude situace v příštím roce o mnoho lepší," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Rok 2019: Peněženky se prohnou kvůli bydlení a energiím, ale platy porostou Přečíst článek › Stavebnictví podle ní vzroste o 3,4 procenta, kvůli převisu poptávky nad nabídkou nadále porostou ceny stavebních prací. Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka vzroste stavebnictví o šest až osm procent. Výkon klesne hlavně kvůli restrikcím na hypotečním trhu. "Kromě růstu pozemního stavitelství lze očekávat vysoké tempo růstu u inženýrského stavitelství, kde budou budovány především dopravní projekty," podotkl Křeček. Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda očekává růst sektoru o tři až čtyři procenta, stavebnictví podobně jako průmysl podle něj narazí na kapacitní limity. "Zaměstnanost ve stavebnictví kulminovala v roce 2008. S příchodem krize a v následujících hubených letech se kapacity smrskávaly. Sektor tím pádem není připraven na stavební rozmach tak dobře jako před deseti lety," uvedl. Produktivita roste jen pomalu Podle posledních údajů ČSÚ pracovalo na konci září ve stavebnictví v Česku 374 104 lidí. V porovnání s koncem září předkrizového roku 2008 jich bylo zhruba o desetinu méně. Mít děti v japonském Nagi se vyplatí. Město za ně nabízí peníze i dovolenou Přečíst článek › "Produktivita ve stavebnictví roste jen pomalu. I když počet pracovníků v oboru, kteří se pohybují v šedé zóně, narostl proti roku 2008 takřka na dvojnásobek, stále to nestačí uspokojivě vycházet vstříc současné a očekávané poptávce," dodal Kovanda. Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška stavebnictví ve stálých cenách vzroste o šest procent. Očekává, že větším dílem než letos se na růstu bude podílet inženýrské stavitelství. "V případě výstavby budov, včetně bytových, se růst zpomalí nebo nastane stagnace," doplnil. Zakázky veřejného prostoru Analytik ČSOB Petr Dufek uvedl, že velkou neznámou představují zakázky veřejného sektoru. "Důležité bude, zda se podaří udržet trend investic do dopravní infrastruktury. Zda budou dostatečně připravené a vysoutěžené projekty. Předpokládám, že tempo stavební výroby příští rok dosáhne zhruba tří procent," dodal. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václava Matyáše je nadějí růst objemu zadaných i vypsaných veřejných zakázek, který na konci listopadu meziročně činil 54 procent, respektive 28 procent. Za důležité považuje také to, že se postupně vyrovnávají projektové ceny s cenami, se kterými firmy do výběrových řízení vstupují. Německo bojuje s automobilkami. Odmítají upravit hardware ve starších dieselech Přečíst článek ›

Autor: ČTK