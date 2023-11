Stávku už nic neodvrátí, uvedl Středula. Zapojí se do ní přes sto tisíc odborářů

ČTK

Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí víc než polovina členů odborů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů. Na tiskové konferenci po úterním sněmu ČMKOS v Praze to řekl předseda centrály Josef Středula. ČMKOS zastřešuje na 270 tisíc odborářů z 31 svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Plánují se do ní zapojit i dopravní odbory.

Josef Středula | Foto: Deník/Zbyněk Pecák