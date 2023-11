Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí víc než polovina členů odborů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů. Na tiskové konferenci po úterním sněmu ČMKOS v Praze to řekl předseda centrály Josef Středula. ČMKOS zastřešuje na 270 tisíc odborářů z 31 svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Plánují se do ní zapojit i dopravní odbory. Doprava by se mohla přerušit v části jižních Čech od půlnoci do poledne, uvedl předák.

Původně se stávkou počítaly čtyři svazy, a to odbory školské, úřednické, dřevařské a nejpočetnější svaz KOVO. Přidaly se k nim odbory dopravní, zdravotnické, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz.

„Zásadním způsobem se zvětšil počet těch, kteří se přímo zapojí do stávky… Počet v této chvíli a počet členů, které svazy zastupují, je v drtivé většině nad 50 procent členské základny ČMKOS,“ uvedl Josef Středula.

Podle něj se protest uskuteční ve všech krajích. Dodal, že podporu vyjádřila i rada seniorů či rada postižených.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Podle Středuly stávku podporují zbývající svazy ČMKOS.

Podporu vyjádřila Asociace samostatných odborů (ASO), která zastřešuje 12 organizací a zhruba 110 tisíc odborářů. Do ASO patří například vlivné železničářské či lékařské odbory. Obě centrály oznámily, že budou postupovat společně. Připojit se chtějí také odbory automobilky Škoda Auto.

Podle Středuly vláda měla čas na hledání dohody. Předáci nevidí teď nic, co by odborářské pondělní akce a stávku mohlo odvrátit.

Protestní pochod a demonstrace

Odbory chystají na pondělí v Praze také protestní pochod a demonstraci. Účastníci a účastnice se začnou řadit po 12:00 u Rudolfina. Poté se vypraví na Malostranské náměstí, kde se uskuteční od 13:00 shromáždění. Na něm předsedové a předsedkyně svazů přednesou své prohlášení a případné požadavky.

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s podobou navrhovaných reformních změn penzí. Kritizuje navyšování penzijního věku, snižování nových důchodů či chybějící dřívější důchod pro náročné profese. Návrh reformy centrála považuje za nepřijatelný. Na tiskové konferenci po odborářském sněmu to řekl předseda ČMKOS Středula.

Návrh reformy penzí představil minulý týden ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Chystanou novelu pak zveřejnila vláda na svém webu ve čtvrtek. Předloha obsahuje další postupné posouvání důchodového věku nad 65 let podle doby dožití, snížení výpočtu nových penzí, minimální důchod ve výši pětiny průměrné mzdy, započítání fiktivního výdělku ve výši průměrné mzdy za dobu péče o děti a blízké či sdílení odvodů pro stanovení penze u manželů.

„Nesouhlasíme s takovou předloženou verzí. Nekonečný věk pro odchod do důchodu je pro nás neakceptovatelný… Nesouhlasíme se snižováním důchodových nároků. Nebyla předložena opět po 32 letech žádná úprava pro ty zaměstnance, kteří pracují v těžkých profesích. Přes sliby, které vlády daly, k tomu opět nedošlo,“ uvedl Středula.

Své připomínky mohou resorty, další instituce, odbory či zaměstnavatelé podávat do poloviny prosince. Jurečka minulý týden řekl, že by vláda mohla dostat novelu na přelomu roku. Podle plánů by se zákon měl ve Sněmovně projednat do konce července. Poté by ho dostal k projednání Senát a k podpisu prezident. Opoziční ANO a SPD mají k návrhu výhrady, s řadou opatření nesouhlasí.

Návrh dřívějších penzí pro náročné profese by podle Jurečky měl být hotov na přelomu roku. Poté by se mohl dodatečně doplnit do projednávané reformní novely, přiblížil minulý týden ministr. O seznamu povolání, u nichž by bylo možné odejít do důchodu dřív bez krácení částky, se zatím stále jedná. Týkat se to má pracovníků, u nichž není možné zdravotním dopadům zabránit kompenzačními pomůckami, řekl už dřív ministr.

Důchodový věk se v Česku zvedá už léta. U mužů se odsouvá každý rok o dva měsíce, u žen obvykle o víc měsíců. Na 65 let se dostane v roce 2030 nejdřív u mužů, bezdětných žen a matek s jedním dítětem, u matek s více dětmi později. Každý rok by se měla věková hranice přehodnocovat podle doby dožití lidem, jimž bude zrovna 50 let. Odsouvat se má nejvýš o dva roky ročně. Výpočet nových penzí se má do roku 2034 postupně snižovat, započítávat se má menší část výdělku a odvodů. Minimální penze má odpovídat 20 procentům průměrné mzdy.