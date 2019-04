Režijní jízdenky, které zajišťují bezplatné jízdné, využívá přes 100.000 současných i bývalých zaměstnanců Českých drah, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a dalších železničářských institucí. Stát přitom náklady na jejich přepravu nehradí a České dráhy s nimi musí počítat ve vlastním rozpočtu.

„Jsme velice potěšeni, jak hospodářský výbor tu situaci vyhodnotil a nepřipustil tak ohrožení režijních jízdenek,“ uvedl Malý. Odbory byly v případě, že by výbor pozměňovací návrh podpořil, připraveny vyhlásit stávkovou pohotovost. To už ale podle Malého není aktuální a odbory se vrátí k pravidelným jednáním s ministerstvem dopravy. K dalšímu fungování stávkového výboru, který měl za úkol jednat s poslanci, už tak podle předsedy OSŽ není důvod.

Změna by se prodražila

Podle Kolovratníka by jeho úprava zvýhodněné jízdné pro železničáře nezrušila. „Chystáme se na jednotný tarif a sem změny směřují. Ideálně kombinací příspěvku na dopravu a nové jednotné tarifní jízdní výhody,“ uvedl. Ve druhém sněmovním čtení vládní novely ale pozměňovací návrh už podávat s ohledem na citlivost problému nebude.

Podle odborů Kolovratníkův návrh počítal s možnou existencí režijních jízdenek v podobě pracovních benefitů. Nebyly by tak už garantovány zákonem. Na to by podle něj doplatili zejména zaměstnanci SŽDC. „Správa železnic by si tenhle benefit musela v podstatě koupit od Českých drah a následně zdanit. Stálo by to až 100 milionů korun,“ řekl Malý. Odbory budou o režijních jízdenkách dále jednat s ministerstvem, konkrétně o podobě tarifů a jejich podmínkách pro příští roky. To je však standardní součástí pravidelných rozhovorů odborářů s resortem dopravy.

Roční jízdenka pro drážní zaměstnance v současnosti stojí 1100 korun. Pro bývalé zaměstnance a děti zaměstnanců stojí neomezené jízdné u Českých drah 600 korun. Pro ostatní rodinné příslušníky drážních zaměstnanců stojí roční jízdenka 1250 korun. Režijní jízdenky neplatí ve spojích, které nejsou dotovány státem a České dráhy na nich jezdí na vlastní podnikatelské riziko. To se týká trati mezi Prahou a Ostravou.