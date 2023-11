V první řadě škrty ve školství, které dopadnou na nepedagogické profese, zdůvodňují odbory nadcházející stávku škol. Přesto učitelé upozorňují také na své platy a to, že reálně neporostou. Podle dat Českého statistického úřadu patřil růst odměn ve vzdělávání v minulých měsících k těm nejnižším ze všech odvětví. Kantoři a odborníci dlouhodobě kritizují také nástupní platy, které jsou srovnatelné s dělnickými profesemi.

Učitelé jsou jako státní zaměstnanci v Česku odměňováni na základě takzvaných platových tabulek. Nemusí to být jediné peníze, ředitelé škol mohou hospodařením s rozpočtem od státu na lidské zdroje hospodařit i tak, že jim zbydou prostředky na osobní ohodnocení a bonusy. Výše jejich tabulkového platu se odvíjí od několika faktorů, zejména od toho, na jaké škole, na jakém stupni a jak dlouho učí.

„Plat absolventa pedagogické fakulty, který začne učit na státní základní škole, spadá do rozmezí platových tříd mezi devátou a čtrnáctou, což odpovídá výši 31 290 – až 34 860 korun. Nejčastěji se jedná o dvanáctou třídu, to znamená 32 820 korun,“ vysvětlila odbornice na pedagogickou kvalifikaci a advokacii Iveta Jelenová z platformy Začni učit!.

Nástupní plat, který se podle tabulek za dvanáct let praxe zvýší v základu o něco málo přes dva tisíce korun, je často srovnatelný s pozicemi, jež jsou řazeny do těch méně kvalifikovaných. A k jejich vykonávání je potřeba mít pouze výuční list nebo dokonce jen základní školu.

„Třicet tisíc měsíčně odpovídá přibližně 180 korunám na hodinu, což je poměrně častá odměna u brigádníků, montážních dělníků, operátorů ve skladech, dělníků ve stavebnictví nebo personálu v maloobchodě, kde od lidí zaměstnavatel požaduje vyšší míru osobní motivace a spolehlivosti,“ vyjmenoval manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Podobné platy mají také zaměstnanci supermarketů.

Ekonomové ale upozorňují, že srovnávání platů je obtížné. „Pracovní pozice například prodavačů a učitelů si na trhu práce přímo nekonkurují a nesnaží se tedy oslovit podobné uchazeče. Stejnou logikou například nelze srovnávat výdělky učitelů s profesionálními fotbalisty, kteří také nepotřebují žádnou formální kvalifikaci a přesto vydělávají více. Platová politika veřejného sektoru by měla být konkurenceschopná v rámci realistického pole potenciálních uchazečů o učitelskou profesi, nikoliv ve srovnání s prodavači, zedníky či maséry,“ vysvětlil hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Manažer náboru Halbrštát upozornil, že méně kvalifikované profese kromě menších výdělků nabízejí i těžké podmínky pro zaměstnance. „Nejlépe placené nabídky těchto pozic většinou znamenají těžkou práci na směny. Náročnost může spočívat i ve vysokém tempu práce například na výrobní lince, kdy na sebe činnosti navazují a je potřeba dodržovat časovou normu na každý úkon,“ přiblížil. Naopak mohou být méně psychicky náročné.

Jinde si vydělají víc

Podle Hradila posoudit férovost učitelských platů oproti jiným v silách ekonomů není, jde o velmi subjektivní hodnocení. Určité vodítko poskytne mezinárodní srovnání, kdy se srovnají platy učitelů v konkrétní zemi s výdělky jejich podobně kvalifikovaných spoluobčanů, aby bylo jasné, zda je učitelské povolání hodnoceno lépe či hůře.

„Čím vyšší je podíl platů učitelů ke mzdám ostatních vysokoškoláků, tím lépe daná země oceňuje volbu povolání učitele a ukazuje to, jak finančně lákavá je učitelská profese pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele,“ vysvětlil Hradil.

Pokud se podle ekonoma použije tato metrika na Česko, nevychází z toho tuzemští učitelé dobře. „V roce 2022 si průměrný český učitel vydělal 74 procent toho, co jeho průměrný vysokoškolsky vzdělaný spoluobčan, který zvolil jinou profesní dráhu. Průměr v Evropské unii činí 89 procent, průměr zemí OECD pak 92 procent. Lze tedy konstatovat, že učitelská profese je v Česku ohodnocena hůře, než je běžné v Evropě i v ostatních vyspělých zemích,“ doplnil Hradil.

Ministerstvo školství oznámilo, že v příštím roce se učitelům zvýší platy na 130 procent průměrné mzdy v Česku. Počítat se ale bude ze základu roku 2022 a podle učitelů to reálně znamená, že platy porostou méně, než resort slíbil. „V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 procenta průměrné mzdy, v roce 2022 to bylo už jen sto dvacet, v roce 2023 to je 116,6 procenta a predikce pro rok 2024 činí 113,5 procenta průměrné mzdy v České republice,“ vypočítal prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

