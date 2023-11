Česko čeká v pondělí stávka, kterou vyhlásily odbory na protest proti krokům vlády. Podle odborových předáků se bude stávkovat ve všech krajích v řadě škol, firem či úřadů. Někde se práce zastaví na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Školské odbory odhadují, že se do stávky zapojí kolem 70 procent škol. Nespokojení odboráři a odborářky zamíří do Prahy také na protestní pochod a demonstraci.

Stávka vysokých škol v Praze. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Radek Cihla

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci, nevyjasněnému růstu minimální mzdy i nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis.

Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden řekl, že stávku pokládá za neodůvodněnou. Poukázal na růst rozpočtu školství a zaručený plat učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy. Podle Fialy odbory pokračují v konfrontační politice a jednají nezodpovědně.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že kabinet je připraven s odbory jednat a nabídl jim, že by se na zvýšení výdělků a posílení rozpočtů ministerstev využily neutracené peníze z letoška. Putovat by měly hlavně do odměn. Odbory žádají zvýšení tarifů.

Stávku vyhlásilo deset odborových svazů. Vedle školských odborů a svazu KOVO jsou to odbory úřednické, dřevařské, zdravotnické, dopravní, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz. Další svazy je podporují. ČMKOS jako největší centrála s 31 svazy a asi 270 tisíci členů postupuje společně s Asociací samostatných odborů (ASO). Druhá centrála zastřešuje 12 organizací a zhruba 110 tisíc odborářů, mezi členy jsou vlivné železničářské či lékařské odbory.

Počet účastníků stávky stále roste

Odboráři museli zaměstnavatelům tento týden nahlásit počty účastníků stávky. Šéf ČMKOS Josef Středula je nechtěl upřesnit. „V této chvíli nejsou podstatné ani důležité. Stále rostou. Hnutí je to obrovské. Překvapivé je, kolik zaměstnanců státu se chce zapojit,“ řekl ČTK Středula. Je přesvědčen o tom, že vláda nějaké ústupky udělá. Jurečka už ohlásil, že kvůli stávce nepoletí do Bruselu na jednání unijních ministrů práce a místo toho se chce sejít s odboráři a stávkujícími.

Podle šéfa nejpočetnějšího svazu KOVO Romana Ďurča by se mělo stávkovat ve stovkách průmyslových firem, mohl by to být až milion zaměstnanců. Podle dostupných údajů je v Česku kolem čtyř milionů zaměstnanců. Školské odbory odhadují, že se zapojí zhruba 70 procent škol.

Podle předáka Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře do celodenní stávky vstoupí úředníci z některých úřadů a sociální správy, hodinu přes poledne pak budou stávkovat další pracovníci úřadů práce, sociální správy, katastrálních úřadů či finančních úřadů. Jinde zaměstnanci stávku podpoří. V automobilce Škoda Auto se výroba zastaví ve všech výrobních závodech na dvě hodiny mezi 13:00 a 15:00.

Středula před pár dny uvedl, že by nemusela jezdit někde i doprava. Podle zjištění ČTK z regionů by se ale řidiči autobusů měli zapojit spíš symbolicky, řídit budou v reflexních vestách.

Protestní pochod Prahou

Vedle stávky odbory chystají protestní pochod a shromáždění nedaleko Sněmovny. Účastníci a účastnice se začnou řadit od 12:00 u Rudolfina. Odtud o půlhodinu později vyrazí na Malostranské náměstí, kde má ve 13:00 začít demonstrace. Na akci přijedou i odboráři a odborářky z regionů. Jejich organizace vypraví do metropole autobusy, a to třeba z Třince či Vysočiny.

Podle analytiků, které ČTK oslovila, budou mít pondělní stávka a protestní akce na výkon české ekonomiky jen zanedbatelný dopad. Varující je podle nich spíš to, že lidé chtějí stávkovat kvůli nutné snaze snížit zadlužování a srovnat veřejné finance.