/INFOGRAFIKA/ Málokterá kampaň byla tak úspěšná jako akce školských odborů Konec levných učitelů, kterou spustily před třemi roky. Zatímco v roce 2016 průměrný hrubý plat pedagogických pracovníků činil 28 384 korun, letos by měl dosáhnout 39 tisíc.

„Je to cesta, jak zastavit odchody učitelů,“ uvedl školský šéf-odborář František Dobšík. Podle něj je ovšem důležité, aby se vzestupná tendence nezastavila ani po roce 2021, kdy se podle vládního programového prohlášení mají pedagogové dostat na 150 procent průměrného platu roku 2017.

I pokud by ovšem za tři roky brali kolem padesáti tisíc, pořád na tom budou hůř než jejich kolegové v Rakousku nebo Německu.

„Kdyby rakouští učitelé nedostali vůbec přidáno, dohnali bychom je až za osm let,“ připomněla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Zástupci zaměstnanců přitom zdůrazňují, že ačkoli jsou naši sousedé na tom příjmově mnohem lépe, žáci v těchto zemích dosahují v mezinárodním srovnání PISA podobných výsledků.

Pro učitele je však důležité i celkové klima ve škole. Pocit vyhoření nejvíce pociťují kantoři kolem čtyřicátého roku věku, kteří jsou zhruba v polovině kariéry. Ti pak častokrát ze školství odcházejí, neboť jim vadí nízká prestiž učitelského povolání ve společnosti.

Odlivu kantorů má podle ministerstva školství zabránit i opatření, na jehož základě by mohli učit na základních školách i odborníci z praxe.

Tato novela školského zákona nepochybně u odborářů narazí. Nelíbí se jim totiž, že by pedagogické minimum mohly poskytovat i jiné subjekty než pedagogické fakulty, ale především to, že k výuce jakéhokoli předmětu by mohl stačit vysokoškolský diplom bez ohledu na studijní zaměření.