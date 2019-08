Stížností na služby České pošty přibývá. Firma to odmítá

Počet stížností od nakupujících v e-shopech na služby České pošty v posledních měsících roste. Zákazníci v některých případech podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) dostali místo objednaného balíku do ruky pouze lístek do schránky s informací, že zásilka je uložena na poštovní provozovně. Cena za dodání přitom zůstala stejná. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík k tomu ČTK řekl, že výsledky zjištění asociace pošta nezná a neví, z jakých dat vychází. S asociací je pošta připravena o doručování balíků do ruky jednat.

Pošta, balíky - ilustrační foto. | Foto: ČTK/ČTK

Podle asociace se alespoň s jednou takovou stížností v uplynulých třech měsících setkala více než polovina dotázaných internetových obchodníků. Výkonný ředitel APEK Jan Vetyška připomněl, že jednou z hlavních výhod nakupování na internetu je fakt, že si zákazník může nechat doručit objednávku na adresu, aby si ušetřil cestování, fronty a další nepohodlí. K tomu by měla sloužit služba pošty Balík do ruky. Na poštách bude lépe slyšet. Komunikátory pomohou nedoslýchavým i seniorům Přečíst článek › "Dříve jsme se setkávali s liknavostí jednotlivých doručovatelů, kteří nechávali adresátům výzvy i v případě, kdy tito byli doma. V současné době vše spíše působí jako systémová záležitost," uvedl Vetyška. Podle Vitíka přepravila Česká pošta za letošní první půlrok přes 15,5 milionu balíků do ruky. "Pokud je zásilka uložena na poště a není dodána adresátovi do ruky, je to způsobeno tím, že adresát nebyl v době doručování balíku k zastižení. Ve výjimečných případech může být balík uložen bez pokusu o doručení. V obou případech si adresát může nechat zdarma balík znovu doručit na uvedenou adresu," reagoval Vitík. Nedoručování podle něj není standard, ani systémové opatření České pošty. Jedná o individuální případy, které pošta vždy řeší, dodal mluvčí. Ne všichni si stěžují "Se situací, kdy mi byl balík uložen na pobočce České pošty bez snahy jej doručit, mám dokonce nedávnou osobní zkušenost. Na přepážce jsem byl informován, že pobočka dostala přímo pokyn, které zásilky se ani nemá snažit doručovat a to údajně z kapacitních důvodů," upozornil Vetyška. Nejsou lidi. Zásilkové služby šetří a nasazují automaty Přečíst článek › Není podle něj možné zjistit, kolik zákazníků bylo skutečně poškozeno, protože ne všichni si stěžují. Situaci podle APEK komplikuje fakt, že spotřebitel, který si dodání objedná prostřednictvím internetového obchodu, není v přímém smluvním vztahu s Českou poštou. Navíc si podle asociace nespokojenost spojí se samotným obchodem.

Autor: ČTK