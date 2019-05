Je v tom samozřejmě velká část pragmatizmu, ale i značná nostalgie. Přiznávám se, že i já jsem jí byl ovlivněn, když jsem před 17 lety Zlaté koruně vtiskl do její vizuální podoby kombinaci našeho symbolu majestátu a naší měny.

Letos máme ještě jedno velmi významné výročí. Třicet let od pádu železné opony. Třicet let suverénní, svobodné, demokratické společnosti. Otevřeli se nám možnosti i svět. Náš malý, český rybníček se nám postupně změnil v moře a oceán. A plavat v oceánu už přeci jen tak snadné není.

Navíc dnešní technologie nám přinášejí stále mohutnější tok informací a s ním i redundanci. Je tak čím dál složitější orientovat se v tom, čemu máme věřit a co je fake. A to nejen ve věcech společenských, politických, ale i v ekonomických a stejně tak i finančních.

Před 30 lety bychom finanční produkty spočítali na prstech. V 90. letech jich přibývaly stovky a dnes navíc s dostupnou nabídkou akcií, fondů, certifikátů jsou jich tisíce. Vstupovali jsme do té doby bez jakýchkoliv finančních znalostí. Od rodičů ani prarodičů jsme se neměli co naučit, 40 let uzavření v totalitě udělalo své. To byl důvod, proč vznikla Zlatá koruna. Pomoct v orientaci ve finanční problematice. Finanční fóra Zlaté koruny pak navázala i na oblast ekonomickou.

Dnes se konečně finanční gramotnost začíná vyučovat na základních školách, ale to mělo být už mnohem dřív. Stále je tu většina, která neumí se svými financemi rozumně hospodařit. Každý desátý Čech je v exekuci, každou hodinu jich přibývá dalších 75. Dluhová past se dotýká pravděpodobně až 2 milionů lidí. A také demografický vývoj nás jednoznačně varuje – musíme se umět zajistit na stáří. Kdo by si dnes vsadil na důstojný důchod od státu?

Vedle toho je množství a často i složitost finančních produktů komplikovaná i pro profesionály. I oni se dnes musí specializovat na poměrně úzký okruh finančních produktů. Jsem moc rád, že jich máme téměř 400 v prestižní Finanční akademii, která každoročně produkty hodnotí. Jejich subjektivní odborné hodnocení a zkušenosti dávají dohromady vysokou míru nezávislé objektivity. Moc jim za to děkuji a věřím, že dávají spolehlivou zpětnou vazbu nejenom samotným finančním společnostem, ale především ten správný směr pohledu na finanční produkty pro nejširší veřejnost.

Autor: PAVEL DOLEŽAL, zakladatel a ředitel Zlaté koruny