Stojí ladem, polepená billboardy. Přibývá kol sloužících k reklamě

Zubní lékaři Stomatolog/ Stomatochirurg. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Americká č.p. 508/22, Praha, Kontakt:finedent.ordinace@gmail.com, Profesionalita, spolehlivost, anglický, ruský jazyk výhodou, praxe min 5 let.. Pracoviště: Finedent clinic s.r.o. - americká, Americká, č.p. 508, 120 00 Praha 2. Informace: Andrey Gonchar, .

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech Projektant. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 44256 kč. Volných pracovních míst: 7. Poznámka: Místo výkonu práce: ÚJV Řež a.s., Energoprojekt - Na Žertvách 2247/29, Praha 8 - Libeň., Kontaktní osoba: Mahdal Roman, tel.: 724 685 112, 266 173 520, e-mail: nabor@ujv.cz, , UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, ÚJV, divize EGP má zájem o pracovníka/pracovníky následujících specializací:, - Projektant systémů IO a pomocných systémů (systémy primárního okruhu a navazujících systému v jaderném ostrově), - Projektant bezpečnostních systémů , - Projektant chemicko-technologických systémů (zpracování a nakládání s radioaktivními odpady - RAO)., - Projektant systémů radiační kontroly, Požadavek minimálně 5 let praxe v oboru projekce příslušného zaměření pro reaktory typu VVER., Jazyková znalost anglického jazyka, výhoda znalost českého jazyka., , , Zaměstnanecké výhody:, - Odpovídající mzdové ohodnocení včetně výkonových odměn, - 5 týdnů dovolené a až dva dny zdravotního volna navíc, - Dotované závodní stravování (příspěvek zaměstnavatele v průměru 75 % ceny oběda), - Širokou škálu dalších rozmanitých benefitů (příspěvky na životní/penzijní pojištění, poukazy Flexi Pass na sportovní aktivity, kulturu, nákup zdravotních potřeb, cestování), - Možnost využít specifických odborných kurzů. Pracoviště: Ústav jaderného výzkumu řež a.s., energoprojekt praha, Na žertvách, č.p. 2247, 180 00 Praha 8. Informace: Roman Mahdal, +420 724 685 112,266 173 520.