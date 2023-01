Po vzoru sousedního Německa a Rakouska by se navíc mělo s maximální povolenou rychlostí na dálnicích takzvaně pracovat i směrem dolů. „Za dobré viditelnosti a na moderním a bezpečném úseku může být povolená vyšší rychlost. Naopak v případě špatné viditelnosti by mohla být maximální rychlost lokálně omezená,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nový bodový systém přehledně: Pokuty až 75 tisíc a jen tři pásma trestů

Změna se zamlouvá některým řidičům. „Nový úsek dálnice D6 od Nového Strašecí k Řevničovu je pro to v létě ideální. Všeobecně si myslím, že by povolená rychlost hlavně na rovných úsecích mohla být vyšší. Jezdím i do Německa a dálnice jsou tam klikatější a jezdí se tam rychleji než u nás,“ myslí si řidič rozvážkové služby Radek Pokorný.

Na hranici bezpečnosti

Jenže návrh by mohl ve sněmovně narazit. Kriticky se totiž k němu postavilo třeba ministerstvo vnitra, pod nějž spadá policie. Resort dopravy mimo jiné úředníci z vnitra upozornili, že drtivá většina úseků českých dálnic je vyprojektována pro rychlost 120km/hod a i dnešní limit 130 km/hod je již na většině dálničních úseků na hranici bezpečnosti.

„Návrh představuje zvýšené riziko vzniku vážných dopravních nehod, což je umocněno i faktem, že Česká republika má v rámci Evropské unie jeden z nejstarších vozových parků. Předložený návrh tak neguje směřování Evropské unie a vládou schválené Strategie BESIP 2021-2030, jejímž cílem je snížit počet dopravních nehod s těžkým zraněním a s usmrcením o 50 procent do roku 2030,“ stojí v připomínce od ministerstva vnitra.

Rok 2023 nebude k řidičům štědrý. Nových dálničních úseků přibude jen málo

Záporné stanovisko z obav nárůstu počtu nehod s fatálními náslekdy zaslal i Svaz měst a obcí České republiky či ministerstvo průmyslu.

Proti se staví i dopravní experti. Česko podle nich nemá na rychlejší jízdu stavěné dálnice. „Jedná se zatím o malý počet úseků dálnic, které by takovou místní úpravu umožňovaly a na kterých by si Ministerstvo dopravy trouflo toto realizovat. Argumentace pro zavedení takové místní úpravy není příliš silná,“ říká expert z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Jan Pokorný.

Výraznější rozdíly

Zavedení vyšší rychlosti by podle odborníků mělo vliv i na bezpečnost na dálnicích. Vzrostla by totiž rozdílná rychlost mezi vozidly v pravém a levém jízdním pruhu. „Při rychlostech 110 versus 130 km/hod se vozidlo v levém jízdním pruhu přibližuje k druhému vozidlu rychlostí jen 20 km/hod, tedy cirka pět metrů za sekundu. To takzvaně dovoluje prominout některé nepozornosti řidičů. Se zvýšením rychlosti na 150 km/hod se rozdíl mezi vozidly zdvojnásobí. Počet případů, kdy malý rozdíl rychlosti vozidel právě prominul nepozornost řidiče klesne, za to vzroste počet nehod,“ myslí si soudní znalec v oblasti dopravy Zdeněk Mrázek.

Co přinese rok 2023 v dopravě? Změny budou na dálnicích, železnicích i na vodě

Jak připomíná, vyšší rychlost znamená delší brzdnou dráhu. „Pokud vznikne překážka na dálnici na vzdálenost 100 metrů od vozidla jedoucího rychlostí 130 km/hod, pak řidič do ní narazí při rychlosti 60 km/hod. Patrně nedojde ke smrtelným zraněním. Při rychlosti 150 km/hod do ní narazí rychlostí 100 km/hod. V takovém případě lze očekávat smrtelné následky nehodového děje,“ obává se Mrázek.

Pokud by zákonodárci nový maximální limit pro jízdu po dálnicích odsouhlasili, pak by Česko mělo po Německu druhou nejvyšší povolenou dálniční rychlost v Evropě.

Maximální rychlost pro osobní automobily na dálnicích



Německo - neomezená rychlost, zhruba na polovině dálnic je ale omezena na 120 - 130 km/hod

Polsko - 140 km/hod.

Bulharsko - 140 km/hod.

Chorvatsko - 130 km/hod.

Maďarsko - 130 km/hod.

Slovensko - 130 km/hod.

Česko - 130 km/hod

Rakousko - 130 km/hod

Španělsko - 120 km/hod

Portugalsko - 120 km/hod

Belgie - 120 km/hod

Norsko - 110 km/hod