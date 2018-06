Stravenkáři obědvají v restauracích třikrát častěji než ostatní zaměstnanci

Lidé se stravenkami chodí na obědy do restaurace třikrát častěji než lidé bez stravenek. Dvě třetiny z nich tvrdí, že by obědy v restauracích po zrušení stravenek omezila. To jsou jen některá zjištění z rozsáhlého průzkumu, který si nechala zpracovat Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Cílem průzkumu bylo zjistit, zda stravenky skutečně motivují zaměstnance k pravidelnému obědvání. „Proto jsme oslovili vzorek 680 zaměstnanců, kteří stravenky dostávají, a 500 zaměstnanců, kteří je nedostávají, a porovnávali jejich chování,“ uvedl ředitel pro výzkum společnosti PPM Factum Miroslav Fous. Z průzkumu vyplynulo, že přístup k obědvání se u tzv. stravenkářů a nestravenkářů výrazně liší. Dvě třetiny současných stravenkářů by ale obědy v restauracích po odebrání stravenek omezily. „Prosperita menších restauracích nás velmi zajímá,“ zdůraznila ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová. Dodala, že asociace pracuje na digitalizaci tohoto podnikání. ČTĚTE TAKÉ: Národ krabičkářů. Čeští zaměstnanci si nejčastěji nosí k obědu jídlo z domova Lidé se stravenkami zaplatí za oběd průměrně 106 Kč, z toho 84 Kč stravenkou a 22 Kč doplácí v hotovosti. „Průzkum potvrdil, že systém tak, jak je v současné době nastaven, je funkční a správným způsobem motivuje zaměstnance ke zdravějšímu životnímu stylu,“ uvedl šéf Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek. Plné čtyři pětiny zaměstnanců, kteří stravenky zatím nedostávají, by o ně měli zájem. Tito lidé si ve 40 procentech případů ohřívají oběd donesený z domova, třetina z nich jí studenou svačinu, desetina dokonce vůbec neobědvá. Na obědy do restaurace pak chodí pouze 19 procent zaměstnanců bez stravenek. ČTĚTE TAKÉ: Třetina zaměstnanců není spokojená s nabídkou benefitů, zjistil průzkum

