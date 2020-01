Babiše informace odborů ke stravenkovému paušálu překvapily. "Tvrdí (odbory), že stát by přišel o peníze. Musíme se setkat s paní ministryní (financí Alenou) Schillerovou (za ANO) a zástupci financí a pozveme i zaměstnavatele, protože se jich to týká. Pokud odboráři tvrdí, že zaměstnavatelé se těší na to, že dostanou peníze, ale lidem je nedají, tak to je nepřijatelné," uvedl po schůzce Babiš.

"Může to znamenat dopad do příjmů státního rozpočtu i zaměstnanců. Výsledek může být, že zaměstnanec dostane o nějakou korunu více, ale promítne se mu to do zdravotního a sociálního pojištění," uvedl Středula ke stravenkovému paušálu. Od vlády chce, aby návrh přesně propočítala. Podle Schillerové by peníze mohlo dostat až milion zaměstnanců. Odbory ale tvrdí, že řada zaměstnavatelů příspěvek státu zneužije a zaměstnancům ho započítá do mezd.

Obava ze zneužívání

Vicepremiér a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček odpoledne novinářům řekl, že výhrady odborářů zná. "Odbory si v této věci budou muset něco odpracovat. Věřím, že v řadě podniků, kde jsou silné, budou tlačit na to, aby zaměstnanci měli závodní stravování nebo stravenky. Ale jsou menší firmy, kde může přijít na řadu paušál," uvedl. Schillerová podle něj sociální demokraty na koaličním jednání přesvědčila, že paušál nebude "tunelem" na rozpočet a ujistila, že ministerstvo financí ho zvládne "ukormidlovat".

Za nelogický považuje postoj odborářů prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Podle něj by odbory měly zájmy zaměstnanců zastupovat a nebránit rozšiřování jejich benefitů. Obava ze zneužívání navrhovaného systému zaměstnavateli je postavená na nepodložených domněnkách, uvedl dnes.

Stravenkový paušál by měl být podle návrhu ministerstva financí alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. S plánem zrušit daňové zvýhodnění stravenek a nahradit ho paušálem přišlo ministerstvo už před 12 lety. Návrh neuspěl, objevil se pak ještě několikrát.