Změny u stravenek vyjdou na miliardy, míní firmy. Plán Schillerové se jim nelíbí

Plán ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na to, aby zaměstnanci mohli dostávat od firem namísto stravenek nebo proplaceného závodního stravování peníze „na ruku“, tvrdě napadli zástupci zaměstnavatelů. Veřejné rozpočty by kvůli tomu podle nich mohly přijít až o 21,4 miliardy ročně. „To je částka, ze které by vláda mohla zvýšit platy učitelům o 5500 korun,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů (UZS).

Stravenky. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Šimánek Vít